Mikel desata las alarmas por unas molestias

El más difícil todavía se ha convertido en algo fácil de ver por Martiricos a lo largo de esta temporada. Casi no hay tiempo para lamentar una baja cuando llega otra. O un susto grande. Como el que protagonizó ayer Mikel Villanueva. El defensa venezolano, uno de los pocos centrales que queda disponible en el plantel, no se ejercitó ayer. A priori se trata de unas molestias en la rodilla izquierda que no deben ir a más, pero no está la situación para arriesgar lo más mínimo.

La cuestión es que ver que se quedaba en los vestuarios al inicio de la sesión hizo que más de uno se llevara las manos a la cabeza. Se aconsejó un trabajo light dentro y reposo relativo en las dos sesiones que quedan para que el lunes pueda estar al cien por cien junto a Diego Llorente en el centro de la zaga. El Málaga quiso mandar un mensaje de tranquilidad aseguran que hoy se incorporará a la sesión con los compañeros para completar una parte de la misma. Si todo transcurre según lo previsto, mañana volvería a ser uno más en el trabajo con los compañeros para estar contra la Real Sociedad.

En el supuesto de que el internacional venezolano no llegara a tiempo para la cita, ello supondría de manera casi ineludible la presencia de Luis Muñoz en el once inicial. Ello supondría su primer encuentro en La Rosaleda y también el primero como titular con la blanquiazul. La otra posibilidad que podría manejar el Gato Romero llevaría a Camacho a retrasar su posición al centro de la defensa, una variante que se ha visto en determinados lances de anteriores temporadas.

No todo fue negativo en el trabajo. Charles confirmó sus buenas sensaciones completando la primera parte del trabajo con el grupo por aproximadamente una hora. Se le vio cómodo en los ejercicios con balón y activo en un partido de diez contra diez dispuesto por el cuerpo técnico. Al igual que Keko, se encuentra en la recta final de su regreso, que podría producirse en el Osasuna-Málaga del viernes 27 de enero.