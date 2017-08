Mikel desatasca el capítulo de salidas

La operación salida del Málaga ha permanecido en stand by a lo largo de la concentración en Holanda. Más allá de las salidas de Fornals y Camacho, aparte de la más que esperada marcha de Sandro, la lista de bajas propuesta por la dirección deportiva se ha quedado atascada en las últimas semanas; algo que está a punto de cambiar. Y es que se han intensificado las conversaciones para que Mikel Villanueva abra la lata y salga cedido al Cádiz, con el que hay contactos fluidos para encontrar acomodo a otros futbolistas en busca de minutos.

El club consideró desde primer momento que el venezolano necesitaba adquirir experiencia fuera tras un año donde ha conjuntado algunas actuaciones positivas -particularmente en sus primeros choques con el equipo- con errores groseros. Aun así, la espantada de Jorge Meré volvió a abrirle la puerta y se incorporó más tarde al stage del equipo en Garderen tras haberse quedado en Málaga intentando resolver su futuro.

No obstante, su actuación no ha causado una impresión como para cambiar la opinión de Míchel. Se buscará por tanto un tercer central que apriete a Luis Hernández y Paul Baysse, la pareja titular a expensas de quién es el refuerzo. Mientras, el venezolano jugará en el Ramón de Carranza, todo está pactado a expensas de la firma y de que se desatasque el proceso abierto para que el presidente Vizcaíno pueda coger las riendas.

Míchel también abrió la puerta a un préstamo para Luis Muñoz en una entrevista para los medios desplazados a Holanda. "Con Luis Muñoz estamos valorando en función del central que venga. Yo creo que Luis tiene que jugar habitualmente y entiendo que la Tercera División es poco exigente para él. Esa es mi opinión personal deportiva como entrenador, pero no sé la opinión del club", comentaba el madrileño. También publicó La Voz que el Cádiz sería una vía satisfactoria para todas las partes dentro de la operación salida que también efectúa el filial, cuya planificación dependía plenamente de un ascenso a Segunda B que finalmente no se pudo conseguir.

Con todo agosto por delante, el club también intenta agilizar los trámites para las salidas de Michael Santos, Tighadouini y Bakary Koné. Ninguno de los tres ha tenido minutos esta pretemporada y, por lo pronto, el uruguayo es el más próximo de ellos a encontrar acomodo y su destino apunta a ser la Liga 1|2|3. Allí tiene buen cartel y son varios los equipos que se han interesado por su cesión.

Mientras, las situaciones tanto del holandés como del burkinés siguen algo estancadas. Únicamente sonó un posible interés desde Francia por Koné, y la inactividad de ambos ya hizo que Francesc Arnau lanzase un mensaje durante la presentación de Emanuel Cecchini al señalar que "los descartados tienen que entender que no cuentan y que no van a tener oportunidades. La posición del club es muy clara, ellos y nosotros tenemos que encontrar una salida y mirar por su futuro como jugadores, porque aquí no tienen sitio".

Por último no se vería mal la salida de Chory Castro, cuyos emolumentos no casan con su estado de forma actual. La prioridad, no obstante, está sobre los ya mencionados.