Mikel, listo ante los "guerreros

El defensor blanquiazul prefiere dejar ya atrás la derrota en Chamartín, aunque quiere quedarse con lo positivo de la imagen. "Duele perder porque merecimos más. Se trabajó muy bien y con eso nos quedamos. Sabemos que tenemos un grupo excelente y lo demostramos el día del partido, que podemos hacerle frente a cualquier rival", comentó un Mikel Villanueva que quiere seguir creciendo con la camiseta del Málaga: "Poco a poco fui tomando confianza, todavía falta mucho para seguir creciendo, estoy trabajando todos los días y de verdad espero seguir haciendo las cosas bien y aportando al equipo. Los compañeros se lo hacen a uno más fácil, son excelentes jugadores. Lamentablemente no han salido los resultados, pero con cualquiera de ellos me siento en una excelente forma".

En-Nesyri también se clasifica y espera evitar a Ghana en el cruce

Los dos representantes del Málaga en la Copa de África están ya en los cuartos de final de la competición. Bueno desde el punto de vista institucional, malo desde el deportivo porque se quedará sin dos elementos más durante al menos una semana más. Ayer fue Youssef En-Nesyri quien certificó su pase a la ronda eliminatoria después de que Marruecos venciera por la mínima a Costa de Marfil. El equipo de Hervé Renard hizo lo que debía, ganar, pero necesitaba que Congo no lo hiciera ante Togo para alcanzar la primera posición del grupo C. No pudo ser, vencieron por 1-2, por lo que certificaron su billete como segundos de grupo. Hoy se disputarán los dos partidos que quedan en el grupo D, de donde sabrá el rival de Marruecos. En un principio, todo apunta a que Ghana será su adversario. No sólo por ser el actual líder, sino por lo fuerte que se está mostrando -es, de hecho, el más firme candidato a levantar esta edición de la Copa África-. Ghana juega precisamente contra Egipto, a la que le vale el empate para clasificarse y sería primera si vence a su rival. En cualquier caso, En-Nesyri llegará en buenas condiciones. Ayer fue titular contra Costa de Marfil y disputó los 90 minutos. Lo hizo, como anteriormente, tirado en la banda izquierda.