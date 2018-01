Miquel ve una nueva energía con José

Ha pasado un mes y medio desde que Ignasi Miquel fichó por el Málaga. Y este periodo de tiempo ha sido de todo menos tranquilo para el club y el jugador, que ha vivido ya en sus carnes la tensión por los resultados y un cambio de entrenador. Sobre esto se explayó ayer en sala de prensa, donde aseguró que la llegada de José González parece haber sentado bien al grupo.

"Notas esas ganas de salir adelante, el entrenador está aportando cosas nuevas para crecer. Vienen con ganas de cambiar la dinámica y sacar adelante al equipo. El equipo lo nota, quieren transmitir positivismo. Ya era un conjunto bueno, pero creo que esta nueva incorporación nos va a ayudar mucho", aseguró el catalán, que reconocía que "se echó al entrenador porque no estábamos bien ni ofensiva ni defensivamente" y hacía acto de autocrítica: "Tenemos que mejorar todo".

Así las cosas, el ex del Lugo apunta que el equipo debe ser más guerrero si quiere quedarse en Primera: "Si no te marcan, al menos vas a sacar un punto. Pero estamos practicando también cosas distintas en ataque. Tenemos que competir para intentar tener la oportunidad de ganar" .

Miquel resumió los primeros días de José González y lo que supone el cambio en el banquillo. Lo primero, que se debe tener cierta paciencia aunque el tiempo apremie. "Desde el primer momento nos dijo lo que buscaba, lo que quería. Y el equipo se está intentando adaptar a esas nuevas cosas. No son difíciles, son cosas coherentes y que se pueden llevar fácilmente. Pero jugábamos de una manera distinta y nos tenemos que adaptar. Veo al equipo listo para competir", apuntó. Así, insiste en que desde el grupo se está poniendo todo para acoplar los cambios lo antes posible: "Todos estamos intentando adaptarnos a su manera de ver el partido, esos pequeños cambios que necesitamos para cambiar la racha. Defensivamente necesitamos aprender lo más rápido que podamos y rendir. Poco a poco, cada uno en su posición debe intentar adaptarse y estar listo para competir el próximo lunes".

Donde el central cree que no ha habido cambios es en el vestuario. Y es que asegura que este "de por sí ya es bueno". " Entran personas para cambiar la dinámica y el aire ves que mejora un poquito, pero el vestuario ya era positivo. Lo nuevo que ha venido nos ha ayudado, pero la base ya la teníamos", añade. Su adaptación, por lo menos, se le hizo fácil: "Al principio me costó más, casi no conocía a nadie, pero poco a poco me he ido adaptando, Poder jugar te acerca a todo el mundo. Ahora me siento uno más enteramente".

Pese a todas las novedades, lo importante es la competición y ahí espera un Eibar que apenas ha cedido tres derrotas en Ipurua. Allí pide ser "directos, muy contundentes y muy listos", ya que delante espera "un equipo directo, que pelea y que llega mucho al área. Cualquier despiste como hemos tenido en los últimos partidos no nos lo podemos permitir".