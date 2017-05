Mosquera, otro más en la lista de Míchel

El carrusel veraniego está en marcha. Esperar a que se abra el mercado es llegar tarde. Y ahí está el Málaga, encabezado en la dirección deportiva por Francesc Arnau, a la caza de nombres para satisfacer la necesidad de Míchel. Según apuntaba ayer Onda Deportiva de Onda Cero Málaga, el último en sumarse a la lista de peticiones del madrileño es Pedro Mosquera, centrocampista del Deportivo de la Coruña.

La de Mosquera no sería una operación fácil. Tiene contrato hasta 2021 y una cláusula de rescisión de 13 millones de euros, lo que obliga a negociar y olvidar cualquier opción de libertad. No obstante, su temporada ha sido discreta y que la permanencia del Dépor no esté cerrada, aunque sí cercana, es otro factor a tener en cuenta. Este curso ha dispuesto de 1.465 minutos repartidos en 23 encuentros y ha anotado tres goles, el último precisamente al Málaga en la derrota sufrida en Riazor por 2-0. Salió desde el banquillo y fue su último partido, apartado de las convocatorias aquejado de una lesión muscular.

El medio centro, zurdo de 29 años, es canterano del Real Madrid y ha coincidido hasta en dos ocasiones con Míchel. La primera, en el Castilla en el curso 2006/2007, y la segunda en el Getafe, donde estuvo tres cursos hasta 2014. Después se marcharía libre al Elche, donde jugó un año antes de firmar por el Dépor En todo caso, cualquier opción sobre Pedro Mosquera pasaría primero por la venta de algún centrocampista señero o para suplir la probable marcha de José Rodríguez.