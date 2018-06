Movilla: "Me cuentan que en el Málaga está todo cogido con pinzas"

Se cruzarán los caminos del Málaga y de José María Movilla una vez más. Porque el curso que viene habrá en Segunda División un equipo que lleva su sello, el Rayo Majadahonda. El que fuera metrónomo blanquiazul en los años mágicos de Segunda B a Primera es ahora director deportivo del club madrileño. Eso sí, todavía de vez en cuando se pone la camiseta malaguista para jugar con los veteranos.

Acerca de la realidad del club, se muestra sorprendido. "Nunca pensábamos que el Málaga iba a bajar. Para mí es grato enfrentarme a nuestro Málaga. Da pena, un club tan importante y con esta entidad tiene que hacer las cosas bien, no por lo que representa en el fútbol español sino por lo que conlleva el escudo y la entidad más su magnífica afición. Teniendo recursos que se vean de esta forma me parece peculiar", aseguró en los micrófonos de SER Deportivos Málaga.

"Me cuentan que está todo cogido con pinzas y eso es preocupante para una entidad como el Málaga. Que no haya nadie que afronte la situación... El tiempo pasa y cuanto más pase más difícil será volver a Primera División, el tiempo se cae encima. Desde fuera se ve un club a la deriva. Deben ver con qué jugadores cuentan, porque no todos se identifican para estar ahí y tirar del carro. Primeramente el vestuario y lógicamente fichar a un entrenador que asuma ese reto. Que le den todo lo que esté en su mano para conseguirlo", añadió.

Movilla está contento por cómo le están saliendo las cosas en esta nueva etapa en los despachos: "Llevo un año y medio. El pasado nos metimos en play off de ascenso, pero nos eliminó el Racing de Santander. Hicimos un nuevo equipo porque se fueron jugadores con mejores contratos, 17 fichajes y cinco renovaciones. Deportivamente buscábamos el ascenso, pero lógicamente contra los rivales con que nos hemos topado y con los presupuestos que llevan pues es más difícil. ¿Ahora? Estoy en una liga superior en el que todos debemos ser profesionales y todo el club debe ponerse a la altura. Tenemos que acondicionar este estadio".