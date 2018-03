"Mula está feliz en el Tenerife, pero son muchas variables"

El futuro de los cedidos del Málaga es uno de los grandes asuntos que habrá que abordar. Algunos de ellos están brillando en Segunda, como Álex Mula. Luis Carlos Fernández, su agente habló en SER Tenerife: "Él está feliz en Tenerife, la afición le está dando mucho cariño y se siente cómodo. Nunca se sabe, ojalá. Son muchas variables las que hay que manejar, pero la experiencia es muy positiva".

El representante elogió al canterano: "Sé de su capacidad goleadora. No había tenido suerte con el Málaga, al final son rachas. Ahora con el Tenerife está acertado, no me sorprende, aunque hay que tener ese puntito de suerte y lo está teniendo".

Acerca de la situación que vivió como blanquiazul, maquilló en cierto modo la realidad: "En Málaga la dinámica era muy difícil, no se ganaban partidos. Él acaba de pasar del filial al primer equipo y los jóvenes lo tienen más complicado. No salió por un tema puramente deportivo porque venía jugando bien. El Málaga tenía que cambiar cosas porque no ganaba y los jóvenes son los que sufren ese tipo de situaciones. Hay que respetar la decisión del director deportivo y del entrenador del Málaga, entendieron que era lo mejor para el club y para el chico. Lamentamos su situación, pero a Mula y al Tenerife les va bien y eso es lo importante".