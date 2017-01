N'Diaye y la cuenta atrás

Quedan hoy justamente siete días para que se cierre un mercado de invierno donde el Málaga ya ha efectuado tres incorporaciones -técnicamente son dos, puesto que Demichelis firmó como futbolista en paro-. Falta la guinda, el mediocentro defensivo, y la operación en ciernes es fácil y difícil a la vez. Hace tiempo que Francesc Arnau tiene claro a su candidato, Alfred N'Diaye. Con el Villarreal todo está encauzado para que dé el visto bueno a su préstamo; hace ya días que todo está en manos de la determinación que tome el futbolista. La cuenta atrás determinará si termina viniendo él o hay que activar alguna de las alternativas que hay en cartera.

Los contactos con el futbolista han dejado claro al director deportivo que considera al Málaga una buena opción. No obstante, sucede que N'Diaye está esperando la opción de que surja alguna propuesta interesante (sobre todo desde el punto de vista económico) para abandonar la plantilla del Villarreal definitivamente y probar otra aventura. En el caso de que no sea así y tenga que seguir en España, el centrocampista pondera la proposición del Málaga por encima de otras. Con una semana para decidirse, el club tendrá que ver si le espera hasta el último instante o si quiere reactivar algunas de las otras propuestas que baraja.

El mediocentro, ahora en el Brujas, no tiene protagonismo con Michel Preud'homme

Sobre la mesa de la dirección deportiva hay otro nombre que ha trascendido en las últimas horas y que ha sido ofrecido. Se trata de otro futbolista vinculado al Villarreal, Tomás Pina. El ya exjugador amarillo milita en las filas del Brujas desde el pasado verano, cuando fue traspasado. No obstante, la aventura belga no le ha ido nada bien al madrileño, que únicamente ha disputado seis partidos esta temporada para un total de 318 minutos. No es santo de la devoción de su entrenador, el mítico Michel Preud'homme, y estaría más que encantado de regresar a la Liga española, aunque sea al menos hasta final de temporada. El ofrecimiento ha llegado a los despachos de Martiricos, igual que a varios equipos. Recientemente se conoció que el Sporting estaba intentando la operación, aunque el sueldo de Pina se le escapa de sus posibilidades en esta ventana invernal.

Venga quien venga, el Málaga tiene prácticamente garantizado salir más que satisfecho de este mercado de pases. En un principio, el propósito de Arnau era sobre todo reforzar la parcela defensiva. El presupuesto era limitado, pero se han dado buenas condiciones para afrontar las operaciones. Demichelis llega cobrando el mínimo interprofesional y la cesión de Peñaranda se puso a tiro en una tesitura económica bastante beneficiosa -y con el plus de que se puede llegar a extender a la temporada que viene-. El desembolso por los derechos de Luis Hernández no tendrá que producirse hasta el próximo mes de junio y ello permitiría afrontar de manera más desahogada el sueldo del mediocentro que venga finalmente. Arnau acabará así bastante satisfecho y Romero contará con mayores recursos para afrontar la segunda vuelta del campeonato. Además, el regreso de Keko y Charles, que llevaban mucho tiempo el dique seco, es otra gran noticia.