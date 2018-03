Nadie es capaz de dar un salto de calidad

El empate del Málaga en el campo del Celta de Vigo no puede esconder que los jugadores siguen estando muy lejos del nivel que se supone que tienen a tenor de lo que demostraron en otros clubes e, incluso, estando en el propio conjunto blanquiazul. Buen ejemplo de ello son los defensas. Rosales tenía una proyección tras su primera temporada en el Málaga de equipo con aspiraciones europeas. A día de hoy le viene largo hasta vestir la blanquiazul. Luis Hernández y Miguel Torres parecían hombres con limitaciones pero fiables.

Con ellos juega Miquel, que no está haciéndolo mejor de lo que lo hicieron antes Diego González y Baysse. En el centro del campo, currantes como Iturra y Lacen tienen un techo claro por su edad, pero parece que su fondo no es tan evidente.

Lo peor llega en el ataque. Ni a través de planes colectivos ni por inspiración y calidad. No hay manera de que el Málaga desequilibre un partido. Chory no está para muchos trotes y a Keko ni se le espera. Dos de los fichajes invernales, Lestienne y Success no han demostrado nada que no sumase Ontiveros en su peor versión. Luego está el caso de Diego Rolan. El uruguayo tiene infinitas oportunidades, pero lleva una vuelta sin marcar y sin dar una asistencia. Pero luego el entrenador dice que el que no aporta es Ideye. No se sostiene.