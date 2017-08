Necesita mejorar

La gaseosa se ha acabado, no hay más partidos de ensayo para el Málaga. La verdad de la competición ya se otea. Dentro de una semana, Málaga-Eibar en La Rosaleda y tres puntos en juego. Afortunadamente, la pretemporada no cuenta para nada clasificatoriamente. El Málaga ha sumado un triunfo y ocho derrotas en 720 minutos (siete partidos de 90 y dos de 45). Un balance numéricamente alarmante, pero no se puede limitar a la brocha gorda.

El Málaga ha sido el peor equipo de la pretemporada en Primera División, pero ahí se queda el dato. En la pasada, el equipo de Juande llegó como un tiro y chocó con la realidad en el arranque liguero. Sí ha chirriado más las discrepancias entre banquillo, dirección deportiva y propiedad en la elaboración del equipo. No ha habido una línea común de acción. Las salidas de Camacho y Fornals, más la buscada de Kameni y la asumida de Sandro, ha liquidado a la columna vertebral de la pasada campaña. La del maño y el castellonense hicieron daño, especialmente el segundo. Y no ha habido aún respuesta. Cecchini es un melón por calar que ha evidenciado que el ritmo europeo aún le supera. Queda una inversión por hacer para el mediocentro supuestamente titular y para el acompañante/competencia de Borja Bastón.

Queremos sentirnos un equipo importante, dejarnos de excusas y buscar victoriasMichel GonzálezEntrenador del Málaga

Vaya por delante que el nivel de los rivales elegidos ha sido alto. Sin ir más lejos, el Lazio ganó ayer la Supercopa de Italia a la Juventus. En estos 720 minutos el Málaga ha exhibido carencias para marcar goles. Sólo tres ha marcado, en un insostenible promedio de un tanto cada 240 minutos. Ha faltado puntería y también en demasiados tramos creación. No ha estado Ontiveros y Juanpi sólo ha aparecido en el tramo final. Son dos jugadores que deben ser desequilibrantes. A cambio, se ha permitido el alumbramiento de Mula. Ha sido el segundo jugador más empleado por Míchel (428 minutos) en toda la pretemporada. Marcó un tanto y asistió en otro. Y ha dejado un reguero de buenos destellos técnicos que le han colocado en la pole para ser titular en el estreno de la competición el próximo lunes, por delante de un Keko que vuelve a tener problemas musculares.

Míchel ha alternado sistemas, del clásico 4-4-2 al 4-1-4-1 con insistencia en los últimos partidos con los tres centrales. Encontró ahí seguridad en el tramo final de la temporada pasada y ha recurrido a él con más frecuencia cuando las derrotas llovían. La impresión que dejó el equipo en el Carranza fue más solvente que en partidos anteriores. Esa fórmula la empleó en partidos ante equipos grandes el año pasado, con óptimo resultado. También, según el minutaje, ha dejado claro qué jugadores son de cabecera. Se intuye por los datos el once que saldrá, si no hay contingencias, en el estreno liguero. Luis Hernández ha jugado 517 minutos de los 720, el que más. Ha empleado 31 jugadores, todos los sanos menos Santos, ya en Gijón, Koné y Tighadouini, las dos últimas salidas pendientes.

Hay evidentes sombras, más allá de las divergencias en los polos de poder del club. La citada falta de gol, la ausencia de desequilibrio arriba y la falta de fondo de plantilla se acusa. Hay un once competitivo, pero se necesita algo más. "No contábamos con las salidas de Fornals y Camacho, sí con la de Sandro. Nos armamos en la clase media [en referencia a Cecchini] del equipo con el dinero que nos dejó Sandro, pero la respuesta a Camacho y Fornals de momento no ha llegado. Trabajamos con lo que tenemos y no es poco, por cierto", decía Míchel tras la derrota en la final del Carranza en El Transistor.

"El equipo ha ido en progresión. Los resultados han sido llamativamente malos, pero con todas las cosas que han pasado, como la marcha de jugadores comprados con cláusulas hemos mejorado. Quedan nueve días para jugar ante el Eibar, eso en fútbol es mucho. Llegamos bien, queremos sentirnos un equipo importante, dejarnos de excusas y buscar las victorias. Contra equipos de nuestro nivel como Las Palmas o Eibar podemos ganar seguro", remachaba Míchel su alocución.