Negociaciones al ralentí

Las posibilidades no terminan de hacerse realidad en el Málaga, uno de los muchos clubes encallado en este parsimonioso inicio de mercado veraniego. Los acercamientos son varios, aunque hay pocos visos de que las operaciones se vayan gestando con celeridad. Además, el apelotonamiento en la rampa de salida obliga al club a actuar con pies de plomo, con el límite salarial acechando y con la certeza de tener que acometer no menos de una decena de movimientos entre llegadas y salidas.

El último en sumarse al capítulo de posibles fichajes es Borja Bastón, delantero por el que el Swansea pagó 18 millones de euros hace apenas un año. Adelantada por AS, la operación conlleva varias aristas en la que el sueldo del futbolista parece hoy por hoy un freno difícil de superar. Su gran temporada en el Eibar -anotó 18 tantos- hace dos temporadas le valió al canterano atlético para probar fortuna en la Premier, consiguiendo un contrato inalcanzable para el sector medio de LaLiga que ahora suspira por hacerse con el madrileño.

La opción viable ahora para el Málaga es optar a una cesión. Todo esto sin olvidar que en el club galés aún piensan que el ariete puede ser más que aprovechable en un futuro. Tanto es así que Paul Clement, técnico del Swansea, confiaba en su última comparecencia de prensa en la evolución de Bastón en el cuadro británico: "No ha tenido el tipo de año que él o nosotros hubiéramos querido por varias razones, pero eso no significa que no tenga un futuro aquí".

No cabe duda de que ha sido una campaña difícil para Bastón, que sólo consiguió anotar un gol en (frente al Arsenal) y que se vistió como titular en únicamente cuatro encuentros. En otros 14 actuó saliendo desde el banquillo, dejando evidencias de una labor casi residual en un equipo que coqueteó con el descenso de categoría durante un buen tramo de la temporada.

Otros conjuntos como el Villarreal, como así recogen distintas informaciones, también están pendientes del futuro del delantero, que de enfundarse la blanquiazul volvería a reunirse con Keko y Adrián González, compañeros de Bastón en el Eibar en la que fue, hace dos años, una magnífica temporada para los tres.

Ahí podría tener el Málaga un plus a la hora de convencer al jugador, cuya carrera se ha estancado justo cuando confiaba en relanzarla. Necesita Bastón minutos y goles, sobre todo goles, teniendo la primera parte de la ecuación asegurada en Martiricos. Delantero de área, rematador con ambas piernas y buen juego aéreo, el madrileño representa el aliado perfecto de Míchel para el gol.

De momento, el Málaga debería dar salidas para rebajar el límite salarial y esperar a llegar a un entendimiento con el Swansea por el montante de su ficha, inasumible en La Rosaleda, donde también andan pendientes de saber qué pasará con el futuro del bético Álex Alegría. Según pudo saber este periódico, Serra Ferrer y Quique Setién mantendrán una reunión en las próximas horas para dilucidar qué ocurrirá con el delantero, por el que el Levante de Muñiz suspira y aprieta.