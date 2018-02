Noqueado en 39 segundos (0-1)

39 segundos y ya no había partido. Dispara Saúl, el rechace despista a la zaga de defensas despistados. Ricca y Luis Hernández vuelven a romper un fuera de juego. Nadie sigue a Griezmann. El francés bate fácil a Roberto. El Atlético está acostumbrado a que esto le pase rebasada la hora de partido, no tan pronto. Qué egoísta el Málaga que no dejó madurar el choque al conjunto de Simeone.

0-1, cuando no había terminado de entrar gente al campo. Otro partido en el que el Málaga se condena a sí mismo. Sin tiempo para saber qué había traído preparado de casa José González, que de entrada apostó por Adrián en el lugar de Recio y por una delantera formada por Ideye y En-Nesyri. El marroquí fue de lo poco rescatable del Málaga. Tuvo actitud y buscó hacer cosas, a veces miraba a su alrededor descolocado, preguntándose por qué no había nadie cerca para tratar de asociarse. Aunque fuese sin éxito.

A Roberto no se le exigió más en la primera mitad. Tampoco a Oblak, cuyos guantes se vieron por ser rojos rojísimos, no por utilizarlos para abortar alguna ocasión del Málaga. Sólo hubo una ocasión de verdad. Una falta lateral de Rosales que llegó perfecta al segundo palo para Ideye. El nigeriano, con todo a su favor, cabeceó fuera.

Nada más empezar la segunda mitad, En-Nesyri tuvo un disparo entrando por la izquierda, algo desviado, nadie fue a buscar ese balón con hambre. El marroquí forzó una falta poco después y se convirtió en otro acercamiento curioso. El Málaga se quitó las telarañas y comenzó a mandar. Rosales estuvo a punto de marcar uno de los goles del año con una falta directa que Oblak limpió de la escuadra.

Al conjunto madrileño no le acomplejó en ningún momento ejercer de equipo chico mientras el Málaga se chocaba una y otra vez con el penúltimo muro. José movió el banquillo, pero era incapaz de encontrar fugas en la defensa del Atleti, sólo tímidos acercamientos que no terminaban de cuajar.

Apostó por Diego Rolan, que entró por Keko, pasando prácticamente a jugar con un 4-2-4. Más, a veces, es menos. Y viceversa. Se agotó el partido, que tuvo una prolongación de siete minutos por el susto que dio Lacen tras un choque cabeza con cabeza con Fernando Torres. El medio, que debutaba con el Málaga, estuvo unos cuatro minutos siendo KO y fue retirado en camilla.

El Málaga pierde otra vez, no extraña, casi ni desespera. No sólo está yéndose a Segunda, está matando la llama de la afición, que sueña con agarrarse a algo por no aceptar que su equipo está muerto en febrero, que aspira a patalear aunque acepte su triste final.