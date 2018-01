Oficial: Cifu se une al Albacete hasta final de campaña

Miguel Ángel Garrido Cifuentes Cifu (Zújar, Granada, 5-10-1990) ya es futbolista del Albacete Balompié hasta final de temporada. El lateral derecho ha sido cedido por el Málaga, donde no tenía oportunidades y tampoco las iba a tener. No le ha resultado fácil al conjunto de Martiricos ni al propio futbolista encontrar destino, pero a unas horas del cierre del mercado invernal, se resolvió todo de manera satisfactoria para las partes. Hay que recordar que al frente del Alba hay un viejo conocido del club de Martiricos, Víctor Varela, ex director de comunicación.

Nico Rodríguez, director deportivo del club manchego, habló de Cifu: "Es un jugador de mucho recorrido y gran desgaste físico que ha demostrado adaptarse a lo que busca el Alba en su filosofía de juego, futbolistas que se dejan todo sobre el campo. Es un lateral además de sobrada experiencia".

Lo que está francamente complicado es sacar a Cenk Gönen del Málaga. Es posiblemente el que más tiempo lleva en el escaparate y a su vez el que menos mercado parece tener. El club se confió a su agente, pero se agota el tiempo y no sale. No cuenta para José González como no lo hacía para Míchel. El meta turco no ha jugado un solo minuto en competición oficial en esta temporada.