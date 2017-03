"Ojalá que Romero esté hasta el final, estamos a muerte con él"

El encuentro en San Mamés deja dos lecturas claras para los blanquiazules. La primera, el trato arbitral tan dispar que está recibiendo el equipo en los últimos choques y que, desde su visión, está costando puntos fundamentales en este tramo liguero. "Nosotros tenemos que seguir enfocándonos en mejorar nuestro funcionamiento. Son cosas que están a la vista. Es demasiado fácil pitar un penalti en contra al Málaga y muy fácil a nuestro rival. Nos pasó en Villarreal y nos pasó hoy [por ayer]. Nos jode, nos está costando sumar y que no se nos mida con la misma vara, duele", explicaba Demichelis en zona mixta ante la pregunta más llamativa, ese penalti no pitado por manos en el área de Laporte.

Rosales lo expresaba de la misma manera poco después: "Fue un partido cerrado. El equipo compitió bien. El gol viene de un criterio que no sabemos cómo se interpreta. Contra esto no podemos competir. El equipo lo hace todo. Son dos manos en el área y una sí la pita y la otra no. Te vas mal porque pudo darse otro resultado".

La segunda, el apoyo al Gato. Demichelis no titubeó cuando se cuestionó a su entrenador: "Ojalá que Romero esté hasta el final de la temporada. Nosotros somos los responsables cuando saltamos al campo. Los resultados no nos acompañan, pero estamos a muerte con él. Está trabajando muy bien pese a que los resultado no se den". "Somos conscientes de los números. Estamos dolidos por la semana que hicimos, perdimos tres veces en siete días. Los de atrás empiezan a apretar, no hay descanso. Hay que seguir siendo autocríticos. Es la única forma de salir de esto", explicaba el argentino y apremiaba a sus compañeros a la crítica también hacia dentro: "Estamos dolidos. Tenemos que ganar en casa y empezar a encajar. Sacrifico, entrega y actitud para que se den buenos resultados".

Por los mismos derroteros de trabajo acudió el lateral venezolano: "Estamos jodidos por el resultado y por cómo se dio. Te vas jodido porque es un campo complicado ante un Athletic que no es fácil. Te duele aun más, pero tenemos que mantener lo que se vio, la lucha hasta el final. El sábado es otra lucha".

Eso sí, los sudamericanos apostaron por empezar a pensar en el Alavés desde ayer y dejar atrás la derrota en Bilbao: "El sábado pensamos en ganar. Es hora de cambiar la dinámica en casa. Tenemos que pensar diferente y pensar en mejorar. Hay que mirar a el sábado".