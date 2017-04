Ontiveros: dieta, titularidad y asistencia para el 1-0

A Ontiveros cada vez se le notan más los minutos que va acumulando en la élite. El marbellí volvió a deleitar a la afición con su habitual repertorio de regates y filigranas. Siempre tiene algo nuevo que mostrar y no, no todo le sale. Míchel aseguró en rueda de prensa que sigue el camino correcto, pero que aún le queda mucho por recorrer.

"Estoy llevando una dieta y he perdido un par de kilos. Me hacía falta después de mi lesión", reconocía el canterano en zona mixta. El extremo es puro fútbol, vieja escuela que destaca por sus cualidades innatas, y no duda en reconocer lo difícil que resulta adaptarse a las exigencias del fútbol profesional: "Todavía tengo que aprender día a día y mis compañeros me enseñan a diario. La gente lo ve muy fácil, pero desde dentro es difícil".

Ontiveros fue el autor de la asistencia que permitió a Recio hacer el 1-0. "Recorté y la puse, sabía que había algún compañero y la metió para dentro", explicaba con sencillez mientras admitía que estaba "un poco cansado" tras el partido: "Necesitaba minutos y aprovecharlos. Llevaba tiempo intentando tenerlos y ahora hay que seguir y no bajar el listón".

Por último, dejó la posibilidad de ayudar al filial en la fase de ascenso a Segunda B en Míchel: "Él míster decidirá, haré lo que me digan. Tengo ganas de jugarla, es mi equipo".