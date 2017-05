El método Ontiveros: "No hay que arrugarse contra nadie"

Javier Ontiveros fue capaz de eclipsar a Sandro en el partido contra el Celta. Palabras mayores teniendo en cuenta que el canario está a un nivel altísimo y suma cuatro jornadas seguidas marcando. Como cada semana, La Rosaleda escogió a su MVP. Ayer hubo pocas dudas. "Estoy muy contento de que el míster me dé confianza y yo le estoy respondiendo. No hay que arrugarse contra nadie y hay que seguir jugando. Como malaguista que soy me siento muy orgulloso de la afición, que siempre me está apoyando. Espero nunca defraudar", comentó el canterano a los medios oficiales del club.

El habilidoso extremo explicó cómo hizo su tanto, uno de los más bellos de la jornada: "La cogí en banda, me entró Pape [Cheikh], le regateé, me metí para dentro y le pegué con la zurda. Gracias a Dios, entró".

Ontiveros espera seguir disfrutando de lo que queda de competición y contando para Míchel. "Estamos con una racha muy buena y preparando la temporada que viene. Vamos a ir a por más y esperemos ganar los dos partidos que quedan", aseveró.