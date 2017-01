Ontiveros pasa de salvavidas a estar en un segundo plano

Los cambios en el banquillo, inevitablemente, redistribuyen los equilibrios. Hay quien sigue jugando y quien continúa sin tener minutos. Pero pasa que los que antes solían disponer de continuidad ahora y no viceversa. Javi Ontiveros es uno de esos actores en clave negativa. Porque desde que se fue Juande Ramos y vino el Gato Romero sus actuaciones se limitan a los 25 minutos que el uruguayo le dio hace dos jornadas con la Real Sociedad.

En plena crisis de resultados y juego, el entrenador manchego había encontrado en el marbellí un buen futbolista para desatascar partidos. Su aparición contra el Sporting de Gijón en la undécima jornada supuso su puesta de largo en la competición esta temporada. Y de qué manera lo hizo. Entró para revolucionar un partido que se perdía 1-2. Asistió a Sandro para el empate y fue clave en la avalancha blanquiazul que obró la remontada. A partir de ahí jugó en todos los partidos. Ante Barcelona, Valencia y Granada como titular, frente a Deportivo y Sevilla desde el banquillo. Pero siempre haciendo ruido y sumando para el equipo (dio los tres puntos ante los gallegos y fue el mejor en Mestalla).

El actual panorama supone que Ontiveros no entra en los planes de Romero como jugador destacado. Al menos por el momento. Igualmente, la vuelta de Keko al día a día tampoco es buena noticia para el canterano, que tendrá que seguir trabajando en la sombra para convencer al Gato como ya lo hizo con Juande, quien no tiró de él hasta que la competición no llegó hasta noviembre.