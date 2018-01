Ontiveros, un viaje de ida y vuelta

Javi Ontiveros tiene que crecer futbolísticamente, necesita centrarse, sentirse importante y confirmar lo que lleva años apuntando, que es un futbolista de mucha categoría. El extremo marbellí está a punto de salir del Málaga. No será para siempre, no será un adiós. Se trata de un hasta luego, de una prueba de fuego para el chico en una categoría inferior pero donde puede recuperar su sello y su estatus. Le esperan con los brazos abiertos en el Granada, donde llegará cedido hasta final de curso si no sucede nada estraño en las próximas horas.

Al canterano, uno de los mayores talentos surgidos de La Academia en los últimos años, le ha pasado casi de todo en el presente año deportivo, en el que llegó a estar apartado por indisciplina. Con Míchel, a pesar de todo, tuvo oportunidades. No terminó de romper en ningún momento.

Con la llegada de José González tampoco le ha ido mejor a Ontiveros, puesto que ni siquiera le convocó para sus dos primeros, y hasta la fecha únicos, partidos. En Segunda podría tener esa continuidad que cualquier futbolista necesita. No sería la primera vez que tras una cesión un canterano regresa fuerte al Málaga.

Porque el plan del Málaga, hay que recordar, es que Ontiveros crezca y regrese con la intención de ser una pieza importante del equipo en la 2018-19, sea en la categoría que sea. Le tiene fe Mario Husillos a pesar de todo.

Ontiveros ha disputado en el presente curso 12 partidos de Liga, tres como titular y solamente uno completo (en Vitoria contra el Alavés). 551 minutos en total para el jugador blanquiazul, que ha visto seis amarillas y no ha conseguido marcar. En el encuentro contra el Deportivo sí tuvo un papel importante en una acción marca de la casa que terminó en gol del Chory.