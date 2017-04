Operación: convencer a Sandro

Sandro se ha convertido en uno de los futbolistas de moda de la Liga a base de golazos. El delantero del Málaga está en la cresta de la ola y ayer firmó otros dos tantos para alcanzar la docena. En el club hace tiempo que asumen la pérdida ante su gran proyección y su reducida cláusula de rescisión, que este verano será de seis millones de euros. Aun así, están apurando todas las vías posibles para intentar convencerle de que siga. Al menos otro año.

¿Cómo se hace? No será fácil. Pero si hay alguien capaz de liderar ese nuevo milagro es Míchel. El técnico madrileño ya abrió una ventana a la esperanza anoche, aun a sabiendas de que hará falta mucha capacidad de persuasión para evitar que rechace las múltiples que tendrá sobre la mesa (ya maneja varias desde hace tiempo).

Su carta de libertad está cifrada en seis millones de euros. Precisamente anoche, en El Partidazo de Cope, el canario habló sobre propuestas y futuro: "Tengo algo por ahí, pero son cosas que ahora mismo no me planteo, me las quedo para mí. Tengo ganas de terminar el año, seguir ampliando la racha, marcar goles. De seguir ayudando, que es a lo que vine a Málaga. Estoy muy centrado, no empezamos bien, tuvimos nuestros altibajos con cambio de entrenadores, estuvimos incómodos. Con Míchel ha cambiado muchísimo todo, en muchos aspectos y ahora queremos quedar lo más arriba posible".