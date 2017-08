Optimismo en el club para desbloquear la llegada de Rolón

No está siendo una negociación fácil la emprendida con Rolón. Y aunque queda poco tiempo para que se cierre el plazo de fichajes y comience la Liga, los tratos no avanzan tan rápido como deberían. Aun así, desde Argentina llegan al seno del Málaga noticias de que finalmente habrá fumata blanca para la llegada de Rolón. Si bien no se observan los pasos esperados a estas alturas, casi un mes después de que trascendiera su nombre.

Los motivos para pensar en que se producirá el ansiado final feliz estriban en los avances entre Argentinos Juniors y el futbolista para reconocer el 15% del pase en manos de Rolón. En un principio, Cristian Malaspina, presidente de la Patronal, contaba con los en torno a 3,5 millones que ofrece el Málaga para saldar la deuda pendiente, aunque de ahí habría que desquitar la parte de Rolón.

Y si lento avanza este fichaje, la pausa en la contratación del otro delantero parece una actitud más premeditada por parte del Málaga. Ofrecimientos no faltan, si bien cree el director deportivo que a medida que se acerque el cierre del mercado -la medianoche del 31 de agosto- se podrá acceder a futbolistas con los que ahora mismo no hay posibilidades o por los que cambiarán las condiciones económicas. Nombres como los de Iturbe, a quien ahora también pretende el Celta, o Mateo Casierra están sobre la mesa, pero otros que no han trascendido se están estudiando también. Míchel ya tiene claro que contra el Éibar no contará con refuerzos, aunque al menos confía en que no se yerre el tiro.