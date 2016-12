Órdago por Óscar

En la dirección deportiva del Málaga se han despejado las lógicas dudas tras el golpe que supuso la salida de Juande. Arnau, que tiene la difícil papeleta de acertar en el sustituto, tiene claro que ése debe ser Óscar García Junyent. Y, por lo tanto, el ex guardameta va a echar el resto para que el ahora técnico del Red Bull Salzburgo sea el encargado de enderezar la nave costasoleña. Precisamente, su situación contractual con los austriacos es lo que a día de hoy frena su salto al fútbol español.

Porque Óscar, según pudo confirmar este periódico por fuentes muy próximas al entrenador, estaría encantado en recalar en el club de Martiricos. Eso no significa que no esté a gusto en el Red Bull, donde se proclamó campeón de liga en su primer año y tiene contrato hasta junio de 2018. Pero Óscar, cuyos temas deportivos lleva Josep María Orobitg -quien representara a Arnau en su época de futbolista-, ve con buenos ojos enrolarse a la disciplina del Málaga. Le gusta la ciudad y el club, además de sentirse atraído por la posibilidad de demostrar su valía como técnico en el fútbol español.

El entorno del mayor de los García Junyent certificaron a Málaga Hoy que, a pesar de la buena voluntad en cambiar de aires, la actual coyuntura hace "difícil" que Óscar pudiera terminar siendo el entrenador del Málaga. Difícil, que no imposible, aunque la entidad presidida por Al-Thani tendría que negociar directamente con el club austriaco para forzar la salida de Óscar.

Y ahí es donde el Red Bull Salzburgo puede hacerse fuerte, ya que en el fútbol austriaco no existen las cláusulas de rescisión, tal y como pasa en el fútbol británico. No hay una cifra exacta que sea el asterisco a la marcha de Óscar, salvo que en su contrato se especifique una cláusula que hable de la posibilidad de recalar en el fútbol español, algo que no pudo confirmar este periódico.

Óscar, que mañana hará un año completo como entrenador del Red Bull, llegó a Austria con la difícil papeleta de sostener a un equipo cuya inversión se ha venido reduciendo en los últimos tiempos. La aparición del Leipzig en la Bundesliga (también patrocinado por Red Bull) provocó que la marca de bebida energética dejara más de lado al Salzburgo. A pesar de ello, Óscar fue capaz de lograr el doblete con la plantilla más joven de la historia del conjunto austriaco. El pero llegó a nivel europeo, donde el Salzburgo cayó en la previa de la Champions, sufriendo también un descalabro en la fase de grupos de la Europa League.

Aun así, el técnico catalán mantiene una gran imagen en su actual equipo. Su propuesta futbolística, amparada por su ideología culé -se declara un admirador de Johan Cruyff-, no pasó desapercibida ni en Austria ni en el resto de Europa, donde en las últimas fechas ha sonado con fuerza para conjuntos ingleses, alemanes o para el propio Barcelona. De hecho, la comidilla en Can Barça es que, tarde o temprano, Óscar dirigirá a la primera plantilla culé.

Pero para eso primero tiene que seguir haciendo currículum y demostrando al planeta fútbol que está preparado para la élite. Y ahí se abre la opción de Málaga como pasarela para seguir creciendo a cargo de una plantilla plagada de juventud y calidad, de la que desde el seno de Martiricos se entiende que se puede sacar mucho más rédito del que fue capaz de conseguir Juande. Además, son varios los miembros de la plantilla a los que ha sentado bien el cambio de entrenador. Olvidados por el manchego, ahora a más de un futbolista ha visto el cielo abierto.

Pero para que haya fumata blanca con Óscar no sólo hay que pasar el filtro del Red Bull Salzburgo. Al-Thani, desde Catar, espera respuestas y soluciones a la problemática actual. Es conocido que al catarí le gustan los nombres que resuenen en el panorama futbolístico que él conoce, como ya se pudo comprobar con Javi Gracia. Ahora, al igual que ocurrió con el navarro, habría que convencer al máximo mandatario blanquiazul de que Óscar es el candidato ideal.

En la recámara sigue manteniendo Arnau varios nombres. Eso sí, algunos han ido cayéndose con el paso de las horas, tal y como ocurre con Mel. A día de hoy no aparece en las primeras posiciones de la lista de Arnau y, de hecho, este periódico conoció que nadie de la entidad costasoleña se ha puesto en contacto ni con el madrileño ni con Rubi. Esto no quiere decir que más adelante pudieran aparecer en escena, pero en estos momentos son opciones que están arriba. En la cabeza de Arnau la prioridad es un viejo conocido de su paso por el Fútbol Club Barcelona. Otra opción que está en la recámara y que tiene serias opciones de no salir la de Óscar es la del ex técnico del Espanyol Sergio González, que ya estuviera sobre la mesa el pasado verano.

Y ese es Óscar García Junyent, un entrenador joven y hambriento de títulos y de cotas altas. Alguien que se ha empapado de un estilo de fútbol muy concreto, pero que suele resultar atractivo para la gran parte de los aficionados al balompié. Pero Arnau ha tenido que chocar con un Red Bull Salzburgo que no va a poner ninguna facilidad a la marcha de su entrenador. Sin pasar por alto que el tiempo apremia, ya que el equipo entrena mañana. Arnau, mientras tanto, aprieta para que lo haga en breve con Óscar.