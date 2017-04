Pablo Fornals: "Nuestra intensidad dejó mucho que desear"

"Como aficionado, no hubiera visto la primera parte", decía Pablo Fornals a los micrófonos de Bein Sports tras caer derrotado 2-0 ante el Deportivo. Una única frase que resumía con bastante acierto lo que fue el encuentro de los malaguistas en Riazor.

"Nuestra intensidad ha dejado que desear, el míster ha intentado hacer cambios y buscar la manera de conseguir un gol pero no ha salido", proseguía el castellonense, autócrítico y uno de los que más lo intentó ayer, pero que gozó de la misma fortuna que el resto.

Pido perdón, quedan seis partidos para darlo todo, seguro que se levantará el equipo"

Juan Carlos, que ocupó en La Coruña las dos posiciones que más frecuenta, interior y lateral, pasó por zona mixta y apostó por pasar página rápido: "Puede ser que faltara intensidad. No depende sólo de uno, tenemos que ir a una como ante el Barcelona. A pensar en la semana que viene, a cambiar lo que hicimos mal y a pensar en el Valencia".

"A mí me duele que me gane cualquiera. En la primera parte estaban con miedo, no tuvimos la maldad para ganar el partido. Al final en dos acciones sueltas nos hacen dos goles", reconocía el madrileño que veía más demérito en su equipo que mérito en los coruñeses.

"La verdad es que el Deportivo tampoco hizo mucho para ganar 2-0, no sé si remató más allá de los dos goles. Nos ocurrió lo que nos pasaba antes, con muy poquito nos ganan. Hay que olvidar cuanto antes esto", señalaba por otro lado Charles. El delantero brasileño entró en los últimos minutos con el 2-0 ya en el marcador. Tuvo tiempo desde el banquillo para ver qué pasaba sobre el césped: "Faltó orgullo y pasión, como dijo el mister. Hay que olvidar esto y pensar en los seis partidos que quedan. Nos debemos a nuestra afición y familias, esta imagen no se puede dar, no se puede jugar así, como dice el mister".

"La semana pasada ganamos al Barça, uno de los mejores del mundo, tampoco somos tan malos. No creo que fuera a causa de la euforia, un día malo puede ser, no podemos cambiar tanto. Pido perdón, quedan seis partidos para darlo todo. Hay días que no salen las cosas. Seguro que se levantará este equipo", concluía un Charles que no se muerde nunca la lengua.

Pablo también hizo crónica del partido, lamentándose de lo poco que necesitó el rival y del poco acierto del que gozaron: "Nos hicieron un gol muy rápido, luego el segundo y ya fuera de casa con dos goles en contra lo intentas todo pero no ha podido ser, luego un larguero, ocasiones y penalti que creo que ha sido…"

"El fútbol es así, hicimos un partidazo ante el Barça y hoy estuvimos mal. El fútbol te da revancha, el sábado tenemos un partido. No creo que la euforia fuese importante. Hay que aprender de los fallos, tenemos una semana larga para corregir los fallos", sentenciaba Juan Carlos.