Paco Jémez: "Todo pasa por no dejarles pensar, agobiarles..."

Paco Jémez, entrenador de Las Palmas, no es hombre de regalar elogios. Pero sabe que José González ha dotado al equipo de nuevos registros: "El Málaga ha cambiado de entrenador y están en proceso de cambiar muchas cosas. Ellos están en una situación parecida a la nuestra. Hemos visto a un Málaga que ha mejorado a nivel defensivo. Me espero un partido de mucha intensidad, ellos van a jugar sus bazas y vamos a jugar completamente igual que si jugásemos contra cualquier otro equipo en versión mejorada. Todo pasa por no dejarles pensar, agobiarles y hacerle el partido incómodo".

El técnico del conjunto canario quiere dejar KO al Málaga: "Si nosotros ganamos vamos a estar mejor que hace mucho tiempo. Estaríamos empatados con el Deportivo. El Levante sacó un buen punto ante el Real Madrid, pero sigue sin ganar. Los resultados creo que no son malos, no siempre van a perder todos. Los resultados nos dan la posibilidad de ganar un partido y colocarnos en una posición que no veíamos desde hace muchas semanas. Más allá de lo que puedan hacer los contrarios tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Este partido es muy muy importante. Hoy podemos pegar un salto cualitativo importante".

Jémez rechaza la idea de jugar al empate: "Yo no puedo intuir lo que va a hacer el rival. Vamos a salir a jugar un partido en el que tenemos que tener en la mente que solo vale ganar. Pero no sólo hoy, sino el de la semana siguiente, el de la siguiente y así hasta final de año. En mi mente no está decir que un punto es bueno".