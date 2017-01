Peñaranda: "Con el Málaga, me quité esa espinita que tenía encima"

Adalberto Peñaranda compareció por primera vez como malaguista en La Rosaleda y admitió que no se lo pensó con el Málaga: "Tenía varias ofertas de equipos de La Liga. Pero la elección de Málaga viene de hace dos años atrás, que me querían, querían ficharme y me quité esa espinita que tenía encima. Estoy muy contento".

Sobre su posición en la zona de ataque explicó que su "posición natural es extremo por la izquierda", pero que "Si el míster me coloca de delantero lo voy a hacer con la mejor disposición". "Físicamente me siento muy bien, si el partido fuese hoy lo podría jugar", aseguró.

"Me siento muy orgulloso de representar a mi país. Con tres venezolanos en el equipo y conmigo, somos cuatro. Estoy muy contento", reconocía sobre compartir equipo con tres compatriotas, Juanpi, Rosales y Mikel, pero también con el resto: "Se sintió buena vibra en el vestuario".