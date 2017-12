Peñaranda y Rolan peligran ante el Betis

No todo son gratas noticias en el Málaga. El parte de lesionados no invita al optimismo. Uno de los nombres que figura es el de Recio, que sufre contusión en el cuádriceps derecho, pero se alberga esperanza de cara al Betis. Misma dolencia que aqueja Peñaranda, este en la cresta ilíaca izquierda, aunque tiene más complicado llegar. Dependerá de su evolución también el caso de Rolan, que sigue con el tratamiento conservador en su tendón de Aquiles derecho. El que seguro no jugará es Guardado, de baja hasta 2018 por una rotura fibrilar en el adductor derecho.