Peñaranda por Weligton

De una tacada, ayer el Málaga ganó un fichaje y una leyenda. Hoy Adalberto Peñaranda será oficialmente nuevo jugador blanquiazul. A primera hora terminará de pasar las pruebas médicas que ayer empezó a hacer y a lo largo del día se anunciará que se convierte en el primer refuerzo invernal. Y todo gracias a un gesto de Weligton que raras veces se ve en el fútbol: antes de que el club tuviera que tomar la decisión de darle de baja para inscribir al venezolano, él se ofreció a ello en un gran gesto anteponiendo los intereses del club a los suyos propios. En el primer día oficial del mercado de invierno el Málaga selló su primera incorporación, aunque no la anunciará hasta hoy.

Todo se aceleró en un mediodía bastante agitado. El director deportivo, Francesc Arnau, dejó enjaretados los contactos a triple banda con el agente de Peñaranda; el Watford, poseedor de sus derechos federativos, y el Udinese, donde militaba cedido. Todos estaban por la labor del cambio, así que las conversaciones fueron fáciles. Y cerca de las 14:00 Weligton colgó en su perfil de Twitter una foto con las siguientes palabras dedicadas "a todo el malaguismo". "En varias oportunidades he dejado clara mi postura, que el día que no me viera para jugar o que el club no contara conmigo, no tendría problemas en ceder mi ficha. Durante estos meses, he luchado para recuperarme de mi lesión, pero no es el momento de pensar en mí. Por eso, quiero dejar claro a todos que, si el club lo ve necesario para hacer algún fichaje, me pongo a su disposición. Soy y seré siempre malaguista y malagueño, y creo que el club debe estar por encima de todo y todos", escribió el central.

Weligton puso así en bandeja la llegada del internacional de 19 años, que tomará la plaza de extracomunitario de Weligton y volverá a dejar el cupo en tres.

La sorpresiva comunicación por parte del brasileño precipitó los acontecimientos. En un principio se esperaba para hoy el aterrizaje de Peñaranda en Málaga, si bien la certeza de que la cesión quedaría cerrada hizo que adelantara sus planes y ayer mismo ya puso pie en la Costa del Sol y se dejó ver por Martiricos. Si esta mañana todo va bien con el resto del reconocimiento médico, ya será uno más y se pondrá en manos de Marcelo Romero. Incluso con posibilidades de ser incluido ya en la convocatoria para Balaídos del próximo sábado.

Con su incorporación, Arnau ya tiene solventada una de las papeletas previstas para esta ventana de fichajes. Aunque su prioridad estaba fijada en un central y un medio centro, se puso a tiro la opción de Peñaranda, quien había pedido a su representante que activara la opción de volver a España por no encontrarse feliz en Italia. El joven atacante amplificará las posibilidades en el juego ofensivo. No es precisamente el delantero tanque en el que insistía Juande Ramos -aunque presenta unos interesantes 184 centímetros-, sino un jugador versátil como Sandro. Puede actuar en la delantera, siendo el hombre más avanzado o el que actúa justo por detrás, y también tirado a una banda. Precisamente esta disposición en el campo fue la que le lanzó a la fama en el Granada la pasada temporada. Firmó cinco tantos en 21 partidos y mostró tan buenas maneras que el Watford adquirió sus derechos.

El año empezó mal para el venezolano, que no pudo jugar en Inglaterra por problemas con la legislación británica y en el Udinese apenas ha participado en seis partidos del Calcio. Aquí buscará congraciarse con sus mejores sensaciones.