Peñaranda acapara titulares por su actuación en el Mundial

Adalberto Peñaranda continúa rehabilitándose en el Mundial sub 20 de Corea del Sur. El jugador venezolano se enfrentará pasado mañana a Estados Unidos en busca de un billete para las semifinales y los medios especializados que siguen la evolución de su selección no paran de ensalzar sus actuaciones. No es para menos, puesto que suma un gol y cuatro asistencias entre fase de grupos y eliminatorias -por el momento es el mejor pasador de la competición- y ha formado una tremenda sociedad con el atacante Córdova.