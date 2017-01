Peñaranda, el primero de tres fichajes

El timing del fichaje de Adalberto Peñaranda cambió ayer. Estaba previsto que se hiciera oficial su cesión para que hoy mismo empezara a entrenarse con el grupo. Sin embargo, se tuvo que retrasar hasta hoy. Lo que no cambia es que será la primera incorporación blanquiazul durante el mercado de invierno. Y su llegada parece que, en principio, tampoco afectará a los planes iniciales de Francesc Arnau de traer a un central y a un medio centro también. Las previsiones económicas son buenas a pesar de la llegada del futbolista del Watford.

Y es que la oportunidad para la entidad blanquiazul es de las que estaba esperando el director deportivo, a pesar de que no suele ser habitual. Un buen jugador que encaja bien en la necesidad del equipo y que fue ofrecido en buenas condiciones económicas. Ya se informó de que las prioridades de Arnau para el mercado de invierno iban de atrás hacia adelante. Sin embargo, y a pesar de que estaba el asterisco añadido de tener que liberar una plaza de extracomunitario, el dirigente no podía decir que no. Ahora el presupuesto para esta ventana y el límite salarial siguen dando tregua para reforzar la defensa y el centro del campo.

No se descarta que los ofrecimientos que le llegan a diario sean de nuevo fuente para cerrar una nueva operación. Semanas atrás ya trascendió el nombre de Martín Cáceres para la zaga. El programa Play Fútbol de la Ser ya lo avanzó, aunque su condición de extracomunitario y su elevado caché pese a estar en paro hacen que la operación sea casi inviable.

En cualquier caso, Arnau ya puede centrarse en esas gestiones toda vez que lo de Peñaranda está en el bote. Incluso se hizo la fotografía de rigor ayer con el venezolano a expensas de que hoy el Watford mande unos papeles referentes a la rescisión de la cesión con el Udinese. Probablemente por la mañana se haga ya todo oficial, aunque este retraso hará que Peñaranda se pierda hoy el entrenamiento y tenga uno menos para intentar convencer a Marcelo Romero de que ya lo puede llevar a Balaídos para jugar contra el Celta este mismo sábado.