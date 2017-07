"Pensaba retirarme en el Málaga"

Carlos Kameni colgó en su página web una carta de despedida de la afición del Málaga, donde ha estado durante cinco años y medio, antes de irse al Fenerbahce, con el que ha firmado por tres temporadas. El camerunés, que días atrás hacía unas duras declaraciones contra Míchel, señaló que "no es un adiós, sino un hasta luego" en la misiva.

"Me resisto a despedirme de forma definitiva de la que ha sido mi casa durante tantos años. He sido muy feliz tanto en lo profesional como, sobre todo, en lo personal, y no puedo más que volver a reconocer que me siento muy afortunado. Han sido más de cinco años los que mi familia y yo hemos estado en el club y podemos decir sin duda que somos malagueños y malaguistas, de corazón y para siempre", asegura el meta, que no rompe los lazos con Málaga: "Son incontables los amigos, más que compañeros, que dejamos aquí, tanto en el club como entre los aficionados, vecinos... a los que no quiero nombrar porque me dejaría a muchos y no sería justo. Yo contaba con retirarme en este equipo y mi proyecto personal iba íntimamente unido a Málaga, pero la vida da muchas vueltas. Me voy, pero espero volver y seguir disfrutando de esta tierra".

"Empiezo una nueva etapa en mi carrera y ojalá que, con la ayuda de Dios, se acerque a lo que he vivido con vosotros, porque será una estupenda señal. Seguiré al Málaga desde Turquía y espero veros lo más arriba posible en la clasificación, y que sigáis creciendo como equipo e institución. Gracias a todos por vuestro cariño, incluso a las aficiones del resto de equipos de La Liga que siempre me han mostrado su afecto en los campos de España. Y como decía... ¡Hasta pronto!", acabó el camerunés.