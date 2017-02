"Pensé que me perdía toda la temporada, me subía por las paredes"

Keko es un tipo risueño, afable y que lleva media vida deportiva haciéndose a sí mismo. Ha vivido de todo a sus 25 años. De la fría Eibar pasó a una Málaga que lo recibió con los brazos abiertos y donde, una vez más, ha tenido que superarse para dejar atrás una inoportuna lesión. Ahora, con nuevo peinado y más ganas que nunca, Keko quiere ser protagonista.

-¿Cómo lleva el reseteo a su temporada?

-Lo llevo bien, con muchísima ilusión. Tenía muchas ganas de volver a jugar. Cuando he estado lesionado no veía el momento de volver a jugar, fue una lesión que se complicó bastante. Cada día disfruto de cada entrenamiento, que es un privilegio, y deseando jugar y ayudar al equipo.

-Se ha cambiado hasta el look, ¿fue por alguna promesa?

-No, no. Simplemente que cuando estuve lesionado tampoco le presté mucha atención a la imagen, no me iba a dejar ver mucho (risas). Ahora que he vuelto a los terrenos había que darle un poco de estilo.

-¿Qué es lo más duro de estar lesionado?

-Sobre todo el no poder realizar tu profesión. Yo me subo por las paredes, me cambia el humor, estoy avinagrado. Los que más lo notan son los que están en mi casa, el carácter me cambia. Todo me sienta peor, salto a la primera...pero es porque uno no se encuentra bien ni consigo mismo.

-¿Por qué se ha demorado tanto su vuelta? ¿Por qué tanto oscurantismo?

-A ver, no creo que haya que señalar a nadie con el dedo, pero creo que todos nos hemos equivocado. Al principio se dijo una cosa sobre la lesión y era un poco más grave del diagnóstico que se hizo. Entonces empezamos a trabajar con un diagnóstico equivocado y adelantamos los plazos cuando la lesión no estaba preparada. Eso fue lo que hizo que se demorara, que empezara a ir para atrás y que una lesión de cuatro o seis semanas la lleváramos a 12 o 14.

-¿La lesión siempre fue la misma?

-Sí, sí. Pero nosotros al principio la tratamos como si no fuera una rotura y luego sí que la había. Yo estaba saliendo al campo cuando no estaba preparado. Ya te digo que no sólo es culpa de eso, también cuentan mis ganas de salir. Estás en esa fase de negación en la que piensas que no te pasa nada y al final no estaba preparado.

-¿En algún momento pensó que la temporada se iba al traste?

-Sí, sí lo pensé. Fue un periodo muy duro. Yo salía, hacía trabajo en el que no apoyaba la pierna y en una semana salíamos a correr. Salía y a los diez minutos me tenía que meter para adentro y sinceramente me sentía un incapacitado para mi profesión porque no la podía desarrollar. Y cuando estás así no ves el momento en el que la vayas a poder desarrollar. Pensaba: "No puedo salir a trotar ni 10 minutos, ¿en qué momento voy a poder estar esprintando o jugando un partido de fútbol al máximo nivel?

-Ahora vuelve a jugar y hay otro entrenador, un compañero tuyo es ayudante y se ha cambiado hasta al delegado. ¿Demasiado cambio?

-Aquí entra el tópico de que esto es el fútbol. Tiene estas situaciones que cambian del día a la noche. Igual que ahora nosotros estamos en una dinámica negativa, todo puede cambiar si ganas los dos próximos partidos, todo se vería con otra perspectiva. Yo he llegado ahora mismo y estoy trabajando al cien por cien, como siempre. Lo hice con Juande y lo hago ahora con el Gato. Es mi filosofía, doy todo de mí e intento aportar lo mejor para el equipo. En mi forma de ser no ha cambiado nada.

-¿Siente más confianza ahora con Romero como entrenador?

-No es que con Juande no tuviera confianza porque tampoco tuve tiempo de tenerla. En el quinto partido me lesioné. Sí que es cierto que no estaba jugando mucho, no terminé de afianzarme, pero creo que era una cuestión de tiempo. Él así me lo comunicó. Con el Gato estoy saliendo de una lesión y la confianza en mí mismo siempre es máxima o intento que así sea. Es lo que a un futbolista le mantiene a flote.

-¿Tenía la sensación de que se le exigía más que al resto?

-Yo no sé si se exigía más, pero hay que tener una cosa clara. Los fichajes venimos para dar un salto cualitativo y las exigencias aumentan. Quizá soy el típico jugador llamativo, vistoso por la forma de jugar, de grandes carreras y eso es lo que espera de mí. No quiere decir que a otro futbolista no se le vaya a exigir, a cada uno se le exige el nivel al que puede llegar. Quizá este año ninguno estamos dando el nivel que tenemos que dar en el Málaga y por eso estamos en esta dinámica.

-Hace una apuesta en verano por un proyecto joven y con hambre. ¿Se esperaba estar a estas alturas tan abajo?

-No, sinceramente no. No vamos a pintar esto de fracaso o que la situación es insostenible. Todos pensamos que la situación iba a ser mucho más cómoda y que íbamos a estar peleando por otro tipo de cosas. En la vida no hay nada escrito y hay que vivir el día a día. La situación es ésta y no nos vamos a engañar. Tenemos que conseguir un colchón bueno para mantener la categoría y, si conseguimos ganar dos, tres o cuatro partidos en poco tiempo seguro que la perspectiva cambia. Pero a día de hoy la situación es que hay que ganar en Villarreal, intentar agrandar el colchón con los de abajo porque ahora miramos más a los de abajo que a los de arriba.

-¿Es de lo que está pendiente de que Sporting, Osasuna o Granada no saquen la cabeza?

--Eso es inevitable. Cuando tú no consigues ganar por ti mismo lo único que te queda es fijarte en los demás.

-El equipo ha mejorado ostensiblemente la faceta defensiva, ¿es así por la llegada de dos centrales con experiencia o simplemente es que el equipo defiende mejor?

-Hay que destacar la llegada de Luis y Martín, ha sido un salto cualitativo para nosotros, son dos centrales de categoría. Tienen mucha experiencia y es algo que nos estaba faltando, aunque no era sólo lo que nos estaba faltando para ganar partidos. Los partidos los ganan once porque atacan y defienden once.

-¿Que el equipo al principio no arrancara era más un error de concepto o de ejecución?

-Fue un error de todo. Juande tenía un concepto de fútbol que nosotros no supimos aplicar y era una falta de ejecución. Él tenía el concepto y nosotros no supimos ejecutar ese concepto. Si te pones a analizarlo desde fuera los que fallábamos éramos todos. ¿Que el concepto de juego quizá no era el más adecuado para este equipo y estos jugadores? Tendría que analizarlo, aunque el problema estaba en los dos lados.

-Los resultados no llegan pero el equipo muestra otra cara. ¿Es por que ahora tenéis claro a lo que jugáis?

-Para mí la línea a seguir ha sido desde el partido del Bernabéu. Es el primer día que hemos jugado un gran partido en un gran estadio. Siguiendo esa línea llegaron los partidos en Pamplona y contra el Espanyol. Son tres días en los que no se consigue la victoria pero se ha visto algo diferente en el juego. No te sé decir si es porque el Gato ha dado simpleza al equipo o porque los jugadores se han soltado, pero lo cierto es que estos últimos tres partidos han sido lo mejor de la temporada.

-¿Tan clave es ese partido en el Bernabéu?

-Sí, es un partido que te da confianza para pensar que no estás tan mal. Muchas veces los equipos, aunque tengan buenos jugadores, si no obtienen resultados pierden la fe. Hacer este partido en el Bernabéu fue una muestra para nosotros mismos de que somos un buen equipo, que tenemos buenos jugadores y podemos luchar por algo más que ganar los partidos de una manera ramplona.

-Ahora que defensivamente el equipo está mejor no llegan los goles. ¿Cómo se explica?

-Están costando, sí, pero hay que destacar que hemos perdido a Sandro que estaba enchufando. Los goles son rachas, me acuerdo que cuando Santos salió hace diez jornadas marcó tres goles en dos partidos y ahora lleva dos partidos que no marca. Son rachas y espero que el próximo día cualquier jugador marque y toda la dinámica cambie. Ha sido cosa de pocos partidos pero muy seguidos.

¿Cree que el mensaje de luchar por Europa fue precipitado?

-Sí, sí, sí. Yo lo dije el día de mi presentación y la gente se empezó a reír cuando le hice la broma a Jony. En Primera hay un nivel altísimo y se está viendo un año más. Cualquier equipo te puede dar la sorpresa. Aquí venía un montón de gente nueva y joven, que necesita adaptación. Gente muy buena y que ha demostrado mucho en sus anteriores clubes, pero que necesitan adaptarse a los cambios y a las nuevas exigencias. No es fácil luchar por Europa. No es fácil pensar que hemos fichado a cinco o seis jugadores que el año pasado fueron muy buenos y vamos a luchar por Europa. Influyen un montón de cosas: que el jugador esté a gusto, que el entrenador encuentre la dinámica con esos jugadores, que esté todo el grupo implicado...un montón de circunstancias que son imposibles de controlar. La Real Sociedad el año pasado luchaba por no descender y este año está peleando por Europa. Dije que me parecía precipitado no porque no tengamos equipo sino porque hay que darle tiempo.

-¿Piensa el vestuario que el equipo se puede quedar en tierra de nadie muchas jornadas?

-Somos autoexigentes y es una temporada que ni fu ni fa, no hemos sacado el rendimiento pero no es un fracaso. Pasa la temporada y sin más. Nosotros siempre luchamos y debemos hacerlo por tener ambición y tirar para arriba. Tenemos desilusión con nosotros mismos por no haber conseguido algo más.

-¿Qué es lo que más le gusta de Málaga?

-La gente, sin duda. Yo salgo mucho a pasear y me gusta pararme con la gente. Aquí todo el mundo es agradable, abierto y nada pesado. Ha sido una grata sorpresa.

¿Y del club?

-El potencial que tiene. Puede ser un club grande y estamos en marcha para poder hacerlo. No sé si será este año, dentro de dos o de cuatro pero creo que el Málaga tiene que volver a ser lo que fue hace cinco o seis años. Ese debe ser el objetivo y por lo que este club puede luchar por estadio, masa social, presupuesto y afición. Es un club con mucho potencial y para quedarse en él toda la vida.

¿Qué tal el primer contacto con Josemi?

-Lo hemos conocido y le hemos hecho un pasillito de rigor. Había alguno que le tenía rabia de otros años y le ha dado bastante fuerte (risas). La situación ha sido muy simpática.

¿Qué pasa con Jony?

-A Jony hay que recuperarlo. Hay 25 jugadores y sólo pueden jugar once. El jugador recupera confianza cuando juega. Estoy seguro de que cuando vuelva al campo, no sé si será más tarde o más temprano, pero veremos al mejor Jony.

-No estaría mal cerrar la racha ganando en Villarreal...

-Seguramente pueda ser un gran domingo. Es un gran equipo, pero se le puede ganar. No es un Barcelona. Muy buen equipo para hacer un buen partido y recuperar confianza, que sea un punto de inflexión.

-En su último encuentro allí terminó expulsado.

-Sí, ¡con lo bien que estaban marchando las cosas! Íbamos ganando, jugando de tú a tú, y el árbitro dijo: "Esto no puede ser". Vio a uno con coleta y dijo: "venga, el más palomo, fuera". Fue mi primera expulsión como profesional y me sentí muy raro cuando me fui del campo sin ser por un cambio o una lesión.

¿Tiene alguna preparación pensada para su primer gol?

-¡Tengo muchas! (risas). Desde aquella que prometimos Jony y yo tenemos que estar los dos en el campo, luego tenemos algunas aquí preparadas con los patrocinadores y ojalá las pueda sacar de aquí al final de temporada. Habrá que ser optimista y pensar en que marque muchos goles y salgan todas a la luz.