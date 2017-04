Pepe Mel se 'olvida' del nombre de su examigo Míchel

Con doce años, Míchel y Pepe Mel defendían la elástica del Real Madrid en la cantera y construían una buena amistad. Pero el tiempo le dio un giro y hoy su relación se limita a saludarse en el terreno de juego cuando el fútbol los vuelve a cruzar. Quizá por ello al entrenador deportivista se le olvidó ayer el nombre de su colega. En su comparecencia para analizar el encuentro con el Málaga no nombró a su homólogo y se mostró irascible al hablar del conjunto blanquiazul.

"Es un buen rival, de Primera, que está haciendo las cosas bien, que viene de dos victorias. No miro más allá, sabiendo que tiene a Ricca sancionado y Juanpi está lesionado, pero tiene unos argumentos terribles con Sandro, Santos, Camacho, Fornals, Jony, Chory Castro, Rosales... Los sabemos todos de memoria. Pero me da igual el rival, me preocupa el Deportivo", comentó.

En el mundillo es conocido que a Míchel no le sentó nada bien una crítica de Mel a su hijo Adrián en las filas del Rayo Vallecano. Ahí se acabó todo.