La Policía replica a Al-Thani y éste al alcalde

Lejos de quedarse en una mera anécdota, el incidente de Abdullah Al-Thani con la policía el pasado sábado en los prolegómenos del Málaga-Atlético ha tenido su continuación en forma de réplica por parte de las fuerzas de seguridad... y de contrarréplica del propietario blanquiazul. Como siempre, a través de sus redes sociales.

Al-Thani, al que la policía impidió acceder a La Rosaleda a través de la zona sur, calificó el incidente de "racista" y amenazó con no volver. Ante las acusaciones del presidente del Málaga, uno de los sindicatos de la Policía española, el CEP (Confederación Española de Policía), emitió un comunicado en el que aseguró que el dirigente tuvo una "actitud especialmente peligrosa, desafiante y agresiva". La nota asegura que el propietario del club se aproximó a la zona, de "gran afluencia de personas", a "velocidad no apropiada" y "hablando por el teléfono móvil". Y que tras una discusión con un agente "gritando en inglés al agente para darle a entender que no tenía que haber tocado su ventanilla" se marchó "sin atender a las indicaciones".

La respuesta de Abdullah Al-Thani no se hizo esperar y no fue precisamente hacia la policía, sino al alcalde Francisco de la Torre, quien comentó en una presentación que el comportamiento del Cuerpo fue "profesional y objetivo". Al corte salió el máximo dirigente malaguista para espetar que "si no sabes exactamente lo que me pasó, cállate". Y no cesó ahí, porque entró a valorar otras cuestiones: "Una pregunta para Francisco de la Torre. ¿Qué has logrado en Málaga? Simplemente echa una foto y verás que no se ha completado ningún proyecto". Además, en respuesta a un aficionado que reprobó su actitud a través de Twitter, fue aún más contundente: "Vuelvo a repetir. Si no me respetan, no les respeto y estoy en mi derecho".