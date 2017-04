"Posiblemente pasó que Míchel encontró nuestro interruptor"

Luis Hernández es un tipo comedido, nunca será protagonista por una declaración altisonante. Parco en palabras, prefiere hablar en el campo. Si el temple ante un micrófono es el mismo que ante un delantero, el Málaga tiene en el madrileño un seguro de vida.

-¿Qué se siente ahora?

-Liberación es la palabra correcta. Por lo menos el equipo ha conseguido transmitir con resultados lo que se estaba viendo con juego y trabajo. Estábamos en una situación delicada por la dinámica que traíamos. Llevábamos una victoria en más de dos meses y en tres días hemos ganado dos. Uno en un campo muy complicado ante un Sporting que se jugaba todo y luego ante el Barcelona. La dinámica negativa se ha cortado pero a partir de aquí el equipo quiere seguir creciendo.

-¿Se puede decir que lo que ha pasado es que Míchel ha encontrado su interruptor?

-Posiblemente. Creo que se está viendo un muy buen Málaga, no sólo en estos dos triunfos, sino de hace tiempo. Lo importante es plasmar con resultados el trabajo que veníamos haciendo. Hemos hecho muy buenos partidos en los que no nos llevamos nada. Como ante el Atlético, pero ellos en dos medio llegadas te hacen dos goles y parece que el equipo ha sido un desastre, cuando no es así.

-¿Qué hizo: lavado de cerebro, les tocó la fibra, les tiró de las orejas?

-Un poco de todo y dependiendo de cada jugador y situación. Es un entrenador que tiene mucha experiencia y maneja bien esas situaciones. Nos ha transmitido la tranquilidad que necesitábamos y hemos respondido. Hemos hecho muy buenos partidos y ya lo dijo él, ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos

-¿Han hablado más de lo habitual?

-No sabría decirte, cada entrenador tiene sus métodos y su manera de afrontar la semana, pero el equipo ha sido capaz de dar un paso al frente en una situación delicada. Y sacar dos victorias muy importantes.

-¿Qué les dice ahora, que disfruten, que se pongan las pilas para el año que viene...?

-Ya ha dicho que no podemos relajarnos, tenemos que seguir compitiendo cada partido. Tenemos una buena prueba ante un equipo que estaba como nosotros hace una semana. Intentaremos acabar la temporada lo más arriba posible.

-¿Esa victoria contra el Barcelona fue un modo de hacer las paces con la afición?

-Hacer las paces significa que antes estábamos enfrentados, y ha sido al revés. Yo he sentido a la gente volcada con el equipo. No sólo ante el Barcelona, que es un equipo grande, sino en situaciones negativas y con el equipo perdiendo. Ganar era importante de cara a la afición, que se llevaran al fin una alegría. Todos sabíamos que no era la situación que todos esperábamos, la realidad se acerca más a la de las últimas semanas. Estamos contentos por poder dedicarle ese triunfo.

-En lo personal, ¿cómo ha digerido esta semana de montaña rusa?

-Con tranquilidad y normalidad. Al final han sido dos victorias importantes, pero ya dijo el técnico que las victorias son sólo tres puntos. Intentaremos acabar con las mejores sensaciones.

-Ahora que están virtualmente salvados, ¿se da el mejor escenario para que el equipo muestre el auténtico potencial?

-No estamos relajados. Sí nos hemos quitado de estar atenazados tras tanto sin ganar. Ante el Deportivo saldremos igual de tensionados porque es un partido importante. Hace una semana estábamos en una situación jodida. Tenemos que ser humildes. Nos atreveremos a hacer lo que cada partido demande. No creo que ninguno vaya a hacer tonterías ahora. El equipo demostró personalidad, como ante el Atlético, pero quedó empañado por el resultado. También ante el Alavés.

-Cuando un equipo ha tenido tres entrenadores diferentes, algo malo ha tenido que hacer la plantilla, ¿no?

-Por supuesto. En un porcentaje muy alto los responsables somos nosotros. Cuando hay tres entrenadores, las cosas no se están haciendo bien. Todos debíamos exigirnos un pelín más porque con lo que hacíamos no nos valía, aunque en muchas situaciones merecíamos más y hubo algunas con situaciones externas que nos han podido influir. Algo mal desde dentro se hizo. A partir de ahora el equipo puede afrontar lo que queda para acabar más arriba.

-¿Qué ha cambiado en el ambiente del vestuario desde que aterrizó hasta el día de hoy?

-Cuando aterricé con el Gato el ambiente era muy bueno. Es un grupo fantástico para trabajar. Cuando no llegan las victorias la situación no es igual, pero el grupo ha mantenido la tranquilidad.

-¿Ha vivido en estos tres meses toda la intensidad que le faltó en Leicester?

-Me ha tocado vivir la situación que me ha tocado vivir. Ninguno esperábamos estar en esta situación y ha sido duro pero ha sido importante. Cambié porque el proyecto que me presentó el Málaga me atrajo mucho y aquí estoy encantado. Se me presentó la realidad, se están asentando unas bases fuertes para el futuro.

-¿Qué prefiere: ver al Leicester campeón o al Sporting salvado?

-Paso palabra. No me gusta hablar de mis ex equipos.

-¿Después de su gol ante el Barcelona, ¿ve a Jony sonreír de la misma manera que en Gijón?

-No lo sé, a Jony siempre le he visto en la misma línea. Cuando no te salen las cosas como quieres, la situación es diferente. Siempre he dicho que es un chico fantástico y cada jugador necesita un periodo de adaptación distinto. Será un jugador importante para el Málaga y ojalá el gol le dé esa confianza que a veces a todos nos falta.

-¿Cuántos días tardó en darse cuenta de que el cambio de Málaga por Leicester fue acertado?

-Muy poco. La realidad que me habían contado era la que viví y estoy viviendo. Estoy encantado en Málaga, en la ciudad, con la gente. Mi familia se ha adaptado bien, que es importante también.

-Demichelis, Miguel Torres, ahora Llorente... y a usted nadie lo mueve del centro de la zaga.

-Sobre todo estoy contento porque el equipo ha sacado dos victorias muy importantes. Me gusta hablar de lo colectivo y no de lo individual.

-¿Desde cuándo tiene noción del daño que hacen sus saques de banda?

-De pequeño siempre era lateral derecho y por la posición me tocaba sacar. Tenía un saque muy largo, no es cuestión de preparación ni de práctica, es una cualidad. Si no, lo harían todos. Está claro que las preparamos como otras jugadas de estrategia.

-¿Cuenta el pase a Camacho en Pamplona como asistencia?

-Eso lo dejo para los de las estadísticas.