"Preferí no ver el final del Girona-Alavés"

Tras los resultados del fin de semana y pese a su empate, el Málaga pasará la semana como colista. Diego González dice tomárselo con filosofía y prefiere no entrar en el juego de cuentas. Tampoco saber qué hacen los demás para alejar la angustia; habla de mirar el trabajo de uno mismo y nada más. Así, el gaditano confesaba ayer en sala de prensa que no fue capaz de acabarse el duelo que dejaba al cuadro costasoleño como farolillo rojo.

"Vi un buen rato el Girona-Alavés y al final preferí no verlo. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Los demás algunas días ganarán y otros no, pero tenemos que centrarnos en nuestro trabajo diario, en cada semana. La mejor filosofía es ir partido a partido y seguir trabajando", decía el defensa malaguista, que tras la lesión de Juan Carlos ha hecho de improvisado lateral izquierdo, donde dice no estar incómodo porque "cualquier posición es buena al fin y al cabo si el míster lo cree necesario. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda".

Recuperado de su lesión de rodilla, Diego afirma sentirse mejor. "A día de hoy, con el trabajo que he realizado y sigo realizando cada día, me encuentro mucho mejor. Quiero agradecer a los fisios y recuperadores poder estar así", asegura a la par que insiste en que pese a la situación el grupo se mantiene fuerte de cara al choque con la Real Sociedad del domingo (12:00): "Estamos bien de ánimo y el ambiente ayuda a sentirse cómodo en el equipo. A Anoeta vamos con la ilusión y las expectativas de poder ganar y hacer un buen partido ante la Real Sociedad. Sería un uen triunfo y nos reforzaría bastante el autoestima".