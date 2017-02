"Presumo de jugar en el equipo de mi ciudad"

En el baloncesto, el asunto de los cupos obliga a hacer encaje de bolillos para tener a nacionales en la plantilla. Un once de fútbol, como ya demostró el Granada ante el Betis, puede tener once nacionalidades diferentes. Lo que sí es un lujo hoy en día en la élite es tener a jugadores de cantera en el equipo. Y Recio es el estandarte del Málaga en ese sentido. Juanpi o Pablo Fornals, también importantes en el proyectos, son hijos adoptivos de la cantera, pero la sangre malagueña es orgullo de Recio. Por eso ayer sacó pecho en su acto de renovación con el club. "Puedo presumir de jugar en el equipo de mi ciudad en Primera", comentó.

No le faltan motivos para la celebración. Porque el hecho en sí lo merece y porque hubo momentos en que se temía que esa carrera se truncaría. Se topó con un Pellegrini que nada más llegar tiró de él para ponerlo en el escaparate, pero luego le cerró la puerta y el Granada parecía ser su nuevo hogar. Su regreso vino acompañado del cuajo que necesita su fútbol, por eso el Málaga tenía claro que debía extender su vínculo y eso hizo. El centrocampista, ahora lesionado, igualmente priorizaba la opción blanquiazul por encima de cualquiera de las novias que llegó, que las hubo, especialmente el pasado verano. "En su momento hubo contactos, pero siempre lo hemos tenido claro, mi primera opción siempre fue seguir en el Málaga. Era mi objetivo seguir aquí", aseguró el futbolista, cuyo contrato ahora finaliza el 30 de junio de 2021.

Como no podía ser de otra manera, el hecho de que esta noticia haya llegado cuando las lesiones le están dando una temporada de disgustos hace que sepa mejor aún: "Cada vez que he renovado aquí es un sueño cumplido. Esta quizás es especial por el año que llevo con las lesiones, es una alegría inmensa en estos meses duros, los que llevo lesionado. Significa mucho para mí y mi familia".

El propio Recio se encargó de recordar que llegó "aquí con nueve años". Desde entonces, mucho ha pasado ya, empieza a despegarse del grupo de jóvenes para sumarse al de los veteranos. "Siempre soñé con debutar, y tenía 19 o 20 años cuando lo hice. Ahora es mi séptima temporada, afronto esto con mucha más madurez, la que te aportan los partidos en Primera. Mejor que aquí no voy a estar en ningún lado. Ahora toca recuperarme y después devolver sobre el campo la confianza que han depositado en mí. Mi ilusión es hacer una carrera aquí, lo estoy cumpliendo y ojalá pueda cumplir este nuevo contrato aquí en el Málaga", remarcó el futbolista.

Quiso acordarse también de un nombre en especial de cuantos entrenadores ha tenido. Se trata de Manuel Pellegrini, a pesar de que finalmente el chileno no le dio mucha opción y ello propició su marcha al Granada: "Hay muchos entrenadores que me han ayudado, de todos he aprendido hasta que llegué al filial, pero tuve la fortuna de que Manuel Pellegrini me viera en un partido y apostara por mí y siempre estaré agradecido".

Aprovechando su comparecencia, el futbolista blanquiazul se refirió asimismo a su actual situación clínica. "Aún me quedan al menos cuatro o cinco semanas para volver. Me lo tengo que tomar con tranquilidad, son momentos duros porque me había recuperado y estaba empezando a coger la forma".