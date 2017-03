Primera inquietud de Míchel

El jugador formado en la cantera del Atlético de Madrid se tuvo que quedar ejercitándose en el gimnasio. Sólo le quedan dos entrenamientos por delante para ejercitarse sobre el verde. No tendría que recuperar ritmo de partidos porque la lesión fue en los últimos minutos del choque en San Mamés, así que casi le valdría con no sentir dolor el sábado por la mañana -o el suficiente que se pueda aplacar con infiltraciones- para incorporarse a última hora.

El tercer técnico de esta temporada tendrá que vivir también lo que supone contar cada semana con problemas para hacer el once. Ya hay uno asegurado: Pablo Fornals no podrá actuar por sanción. Pero es que Camacho se volvió de Bilbao con un esguince de tobillo que a estas alturas ya preocupa seriamente. El jugador maño no se pudo ejercitar ayer con el resto de compañeros y eso es mala señal mediada la semana de entrenamientos. Serían dos mermas importantes para la medular ante un Alavés que ahí precisamente opone mucha pelea.

Carlos López y el club acuerdan su desvinculación

Aunque hace ya semanas que el jeque Al-Thani tomó la determinación de prescindir de los servicios de Carlos López como delegada del Málaga, su desvinculación todavía no estaba cerrada del todo. Y es que no se trataba de un despido normal, por lo que hubo que esperar al acto de conciliación para que ambas partes intentaran llegar a un acuerdo y no acabar en los tribunales. Dicho acto tuvo lugar ayer y, según las fuentes consultadas, discurrió por cauces tranquilos y pronto se llegó a un entendimiento entre las dos partes. El ya exmiembro del vestuario blanquiazul puso de su parte para que su salida no se convirtiera en un culebrón y el Málaga también admitió el tipo de indemnización que debía afrontar toda vez que interrumpió el contrato en vigor que tenía Carlos López. Su relación ya es oficialmente parte del pasado.