Problemas con el céspedPeñaranda: cuando puede ir peor...

El primer día de concentración en Benahavís sufrió un imprevisto que obligó a la plantilla a cambiar el escenario de sus entrenamientos. Debido al mal estado del césped del campo local, el equipo tuvo que desplazarse a las instalaciones del Marbella Football Center, donde desarrolló el trabajo vespertino.

Míchel contó en las sesiones con un numerosos jugadores del filial y del juvenil, así como con las nuevas incorporaciones: Borja Bastón, Adrián, Baysse, Andrés Prieto y Roberto. El día comenzó con trabajo en el Ciudad de Málaga y pruebas médicas en el CAMDE de Inacua. Por la tarde, ya en suelo marbellí, las sesiones tuvieron al balón como protagonista. La hoja de ruta para hoy también tendrá como testigo las instalaciones de Marbella, con dos sesiones físicas por la mañana y una con balón a la tarde. Se evalurará de igual forma si el césped de Benahavís necesitará de un cambio o puede aguantar el resto de pretemporada.

Adalberto Peñaranda estaba en la relación de jugadores que el Málaga anunció que estarían en el inicio de la pretemporada el pasado miércoles. Pero el delantero venezolano no ha comparecido por Málaga. El motivo es que ha sido operado en Roma de la fractura de la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo, lesión que se produjo en la final del Mundial sub 20 disputado hace unas semanas y en el que Venezuela cayó ante Inglaterra.

"Gracias a Dios salió todo bien", dijo en las redes sociales el delantero cedido por el Watford al Málaga, que puede encontrarse un problema ahora. Peñaranda ocupa una de las plazas de extracomunitarios del plantel y se contaba con liberarla al darle salida. Pero colocar a un jugador lesionado, aunque no sea de propiedad, no es algo sencillo. No entraba en los planes de Míchel, que apenas le dio bola desde que tomó las riendas del equipo.

La operación en casos similares, según jugadores que pasaron por ella, conlleva un periodo de recuperación de unos tres meses,con lo que Peñaranda no estaría operativo hasta octubre.

Llegado en el mercado de invierno (propició que se acelerara la baja de Weligton) con fama de ese delantero prometedor que deslumbró en Granada, ha habido poco rastro de él en su estancia en la Costa del Sol. Su presencia se redujo a 171 minutos en tres partidos oficiales.