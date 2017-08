Problemas: mínimo dos meses sin Miguel Torres

La alerta saltaba en la mañana de ayer, Miguel Torres abandonaba el entrenamiento matinal con problemas en su tobillo izquierdo y desde el club no tardaron en someterlo a pruebas diagnósticas para evaluar el alcance de esas molestias. Los resultados no podían ser peores. El ahora capitán de la plantilla sufría una luxación de los tendones peroneos en su tobillo izquierdo y debía pasar por quirófano cuanto antes. Hoy mismo será intervenido por el traumatólogo del primer equipo, Vicente de la Varga, el cual contará con la presencia del Jefe de los Servicios Médicos, Juan Carlos Pérez Frías. Las previsiones no son nada halagüeñas ya que se prevé que su recuperación sea como mínimo de dos meses.

Para Torres, las molestias en su tobillo izquierdo no son nuevas. La pasada temporada, en un encuentro ante el Atlético de Madrid, el zaguero tuvo que ser sustituido tras un encontronazo con Savic tras sufrir un esguince en este mismo tobillo. Aquella vez estuvo fuera de las convocatorias durante todo un mes.

Este contratiempo supone un pequeño revés para Míchel, que se queda sin uno de sus comodines para la defensa además de uno de los pesos pesados de la plantilla -sobre todo tras su reciente condición de capitán-. Esta situación podría frenar algunas de las operaciones de salida, como las de Mikel Villanueva o Luis Muñoz. El venezolano, zurdo y capaz de desenvolverse con soltura como central o lateral, encaja más en ese perfil y podría quedarse finalmente. Supondría su segundo frenazo en forma de cesión ya que el Cádiz sigue a la espera para cerrar su incorporación.