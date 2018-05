Profesionalización sin dejar las aulas

La llegada a la Liga Iberdrola modificará los hábitos del Málaga Femenino. La idea de Antonio Contreras, entrenador del equipo, es que comiencen los entrenamientos por la mañana. Ello implicaría algunas novedades en el día a día. El grueso del equipo sigue estudiando, buena parte carreras universitarias. Es el caso de Encarni, natural de Villanueva del Rosario y que desde hace tres años vive en Málaga, desde que fichó por el equipo. Estudia Pedagogía. O Paula, jugadora que se formó en el Barcelona y que ha sido uno de los puntales del ascenso. Estudia un Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD).

"Hay que analizar fríamente la situación. Hay jugadoras que están estudiando y que hacen ahora, por ejemplo, la Selectividad. Hay que tener cuidado que el año que viene este equipo pueda entrenar por la mañana para ser pfoesionales. Deben estudiar, me enfada lo contrario, que no estudien. Es casi obligatorio, lo he llevado a rajatabla casi. Yo les reto a que seamos los mejores en todo, no sólo en la Liga sino en los estudios también", explica Antonio Contreras sobre el cambio de dinámica diaria previsible para el próximo año.

Estaba el objetivo de subir, había unas expectativas altas y las hemos cumplido

Las jugadoras comienzan a asimilar ya lo que viene. "Aún nos cuesta creerlo, pero lo vamos asumiendo y toca disfrutarlo", dice Paula, que este verano seguirá, presumiblemente, compitiendo. Habitual en las categorías inferiores de la selección española, hay un Europeo sub 19 y un Mundial sub 20 estos meses. "A ver si me llaman y dónde puedo ir", dice la fina jugadora catalana, que se ha adaptado rápidamente a la vida en Málaga: "Gracias a las compañeras me he sentido integrada. Vivir fuera de casa no es sencillo y ellas lo hacen más fácil. El nivel aquí ya era muy bueno, estaba el objetivo de subir, había unas expectativas altas y las hemos cumplido".

Por su parte, Encarni dice que "llegan felicitaciones por Twitter y Facebook. Es algo maravilloso, es un año en el que se ha cumplido lo que se quería", dice la jugadora de Villanueva del Rosario, que admite sobre la confección de la próxima plantilla que "siempre cualquier refuerzo va a ser bueno, si seguimos esforzándonos como hasta ahora todo va a ser más fácil".