Progresar sin olvidar

El nuevo inquilino del banquillo de Martiricos no quiere que se pierda la perspectiva de lo que resta de año. La ilusión existe, claro, pero siempre dentro de una medida y recordando cuál es la situación del equipo. Así, Míchel pide que el foco apunte al destino correcto. "Mañana [por hoy] es un día muy importante, de estreno en nuestra casa. Se han renovado las expectativas del equipo, pero tenemos que ser realistas con lo que hay esta temporada", señaló el madrileño en sala de prensa.

Le llega esta nueva oportunidad a Míchel después de "mucho tiempo fuera de la mejor liga de Europa y del mundo", algo que "echaba de menos". Tiempo ha tenido de retocar su manera de entender el fútbol, de subsanar los errores que le han tenido un tiempo alejado de los banquillos. Pese a ello, Míchel tiene claro que los jugadores son los protagonistas. "Desde que vine intenté implantar mis ideas, pero no van por delante de los jugadores, van por detrás", aseguró un Míchel que volvió a encumbrar a su tropa: "Me parece que tenemos una plantilla muy interesante".

El técnico bromeó con los medios sobre un once que tiene "claro" a pesar de no avanzar nada en la previa. No quiere Míchel dar parte del trabajo hecho a Pellegrino, que ha sabido implantar en el Alavés un sello sobre el que crecer: "El Alavés es un lobo con dientes de tiburón. Está en un momento espléndido y con una buena situación de confianza. Queremos ver al equipo con las posibilidades que tiene, pero como no hagamos las cosas al máximo y como tenemos que hacerlas...".

Las bajas en el centro del campo obligará al preparador blanquiazul a presentar un esquema diferente al que le viene acompañando desde que diera el salto a los banquillos. "Seguramente sería otra alineación en cuanto a número de atacantes si tuviésemos más centrocampistas", indicó Míchel, que dio algún detalle sobre lo que será este nuevo Málaga: "Nuestra idea es más vincular a la plantilla a un juego de ataque, aunque cuidado con eso porque tenemos que defender por detrás".

Sobre una de las grandes ausencias de la convocatoria, el asturiano Jony, Míchel dijo que "entendemos que con las bajas que tenemos es mejor la inclusión de otros jugadores", dando la cara por el ex del Sporting: "No estamos para nada en desacuerdo con su actitud, ahora todos partimos de cero".

Por último, el entrenador madrileño fue muy claro con la trascendencia de Camacho. "Es lo bastante importante para que lo esperemos hasta el último momento. Me dijo que tenía molestias pero que creía que iba a llegar", comentó.