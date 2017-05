Prohibido dudar

Mucho ha vivido Míchel en el mundo del fútbol como para que le venga grande la tarde de hoy. El técnico compareció ayer tranquilo, sabiendo lo que tendría que responder. Ante todo, un interés del madrileño: que no haya duda en torno al compromiso y la profesionalidad de sus jugadores esta tarde en el campo.

"No me molesta porque si me molestase me afectaría y me distraería, respeto a toda la gente que quiera hacer su tipo de opiniones o de periodismo. Me gusta menos poner en entredicho la capacidad de mis jugadores, y eso no lo tolero. Son buenos y lo han demostrado sea cual sea el rival", comentó el preparador malaguista ayer al mediodía.

Contra el Madrid buscas una aguja en un pajar; intentaremos llevarles al terreno al que no acostumbran

Aunque habrá muchos ojos encima de Míchel, él está seguro de saber abstraerse. "Me alejo del protagonismo, entre otras cosas porque después de tantos años en el fútbol entiendo muy bien cómo funciona esto. No formamos parte de ese movimiento sobre juicios, culpables e inocentes. No juego, tengo el protagonismo de ser entrenador y los verdaderos protagonistas, como han demostrado, son los jugadores. La trayectoria les avala", aseguró el técnico malaguista, quien reseñó que "nadie insinúa, lo que se hace es sacar frases de contexto según los intereses. Lo demás es fútbol".

No faltó su habitual frase socarrona, como es habitual en él. Surgió cuando le intentaron catalogar de "marrón" el partido en sus carnes. "Un marrón era hace dos meses y medio ver los partidos en mi casa tomándome un Martini blanco y preguntándome cuándo me llamaría un equipo", dijo entre risas. Míchel, como la semana pasada y la anterior, intentará dibujar un once lo suficientemente competitivo como para optar a los tres puntos: "Jugarán los que entendamos mejores para esta circunstancia. Me hubiese gustado que pasarais a ver los entrenamientos, han sido exactamente iguales. No entiendo esto de otra manera y seguro que mis jugadores tampoco, más allá de interpretaciones maliciosas y fuera de contexto. Es una alegría que mis amigos sean un poquito del Málaga y que todos aquellos que me conocen no tengan ninguna duda sobre mí. Los que no me conocen y los que intentan buscar controversias dirán lo que crean conveniente. Los que me conocen saben lo que hay conmigo".

Sobre el rival, dejó entrever que ha trabajado un plan: "Cuando juegas contra equipos del Madrid intentas buscar una aguja en un pajar. Intentaremos llevarles al terreno al que no están acostumbrados. Si el nivel es el de las últimas jornadas somos un equipo fiable".