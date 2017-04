Proponen 6.001 euros de multa para Al-Thani

El incidente de Abdullah Al-Thani con miembros de la policía en las inmediaciones de La Rosaleda antes del Málaga-Atlético de Madrid ya tiene consecuencias. La Comisión Antiviolencia propuso una multa de 6.0001 euros para el presidente de la entidad de Martiricos.

Según el organismo sancionador, dicha cuantía responde a su negativa a acceder al recinto blanquiazul "por la zona autorizada y conduciendo su vehículo particular, a pesar de las indicaciones de la Policía Local, por otro paso no habilitado". Tal y como denunció Antiviolencia, el jeque catarí habría conducido por una zona en la que había multitud de aficionados a una "velocidad inapropiada" e, incluso, llegando a rozar la espalda de un agente "con el consiguiente riesgo de atropellarlo" antes de acceder al estadio".

Los motivos de la elevada multa no responden sólo a esa actuación, sino a que durante y después del encuentro, a través de la denuncia que hizo por Twitter, dedicó insultos a los miembros policiales. "Con lo que ha sucedido hoy con la policía española y el racismo, se acaba esta temporada, siento decir que no voy a volver aquí más", llegó a escribir en su cuenta oficial, al tiempo que llegó a calificar la actuación de los policías como propio de "racismo". "No hay justicia ni respeto en este país, lo siento pero es la verdad. Me golpearon en el cristal de mi coche sin ninguna razón, quiero mis derechos. Fue un mal día por lo que pasó con la estúpida Policía y por la mala suerte del equipo", fueron otras de las afirmaciones que compartió por la red social el mandamás malaguista.

Está por ver cómo acoge Al-Thani dicha noticia, puesto que al presidente del Málaga el enfado le duró unos cuantos días e incluso llegó a censurar al alcalde Francisco de la Torre por posicionarse a favor de la policía en dicho incidente.