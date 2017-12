Puerta abierta a Sandro

¿es un delantero para el mercado de invierno la prioridad del Málaga? No, a tenor de las palabras de Mario Husillos en la presentación de Ignasi Miquel. El director deportivo señala al mediocentro como el puesto en el que se necesita una pieza más. Pero hay opciones y opciones...

Nadie habla públicamente en el Málaga de Sandro Ramírez, pero es un hombre que está en la cabeza de los responsables deportivos del club. La vía para salir del Evertorn la tiene abierta. No contó apenas para Ronald Koeman y tampoco ha empezado en los planes del nuevo técnico, Sam Allardyce. "No quiero a nadie que no quiera estar aquí. No sólo en enero, es lo que necesito saber de cualquier jugador que esté aquí", dijo ayer en la rueda de prensa previa al Newcastle-Everton: "Es difícil para un jugador adaptarse inmediatamente a un país extranjero. Y es más difícil cuando un club tiene problema venir y mostrar los talentos que has mostrado antes fuera. Muchas veces se necesita tiempo. Sandro viene de una cultura diferente, de un país distinto, de una atmósfera diferente, de otro sistema de entrenamiento... Y si es la primera vez que lo haces siempre es difícil. Si algún jugador se frustra porque no pueden entrar en el equipo y dice ¿Cuáles son mis opciones en enero? Pues lo miraremos".

No quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí; miraremos opciones

Habrá salidas y entradas en el equipo de Liverpool, confeccionado para pelear por meterse en el club de los grandes tras un año en el que entró en Europa League pero que ahora debe guerrear por la permanencia. Y el nombre de Sandro, evidentemente, está en más agendas. Sus 16 goles de malaguista la pasada temporada le devolvieron a la sub 21 y le colocaron en órbita. Le quiso el Atlético de Madrid y optó finalmente por el dinero de la Premier. La pasada semana se hablaba en estas páginas de la dura competencia que había, con el Valencia bien posicionado.

Para contextualizar la situación del delantero canario, el pasado verano estaba en los planes de Julen Lopetegui para esta temporada mundialista. Al nivel de Iago Aspas y por delante de Rodrigo Moreno, que ha emergido con su gran temporada en el Valencia. Da idea de lo que los jugadores también condicionan su carrera con sus decisiones, sean propias o de sus agentes. Estar en Rusia parece casi utópico tres o cuatro meses después porque no ha tenido continuidad y la competencia vuela.

Sandro ha comentado a gente cercana en Málaga que le gustaría volver, ha mandado guiños a través de las redes sociales y sabe que no se ha sentido futbolista de élite tan pleno como en La Rosaleda. "Es más fácil que venga gente, no tanto por lo económico, que no somos favoritos contra nadie. Pero sí podemos ser favorito por club y ciudad y por ser candidato a salir de ahí abajo", fueron las palabras de Husillos en la presentación de Miquel preguntado por los refuerzos invernales. Por Sandro se estudiarían fórmulas que con otro jugador no.