"Queremos la ilusión pero no hay que confundirla con magia"

Míchel ha comparecido durante más de media hora para pasar revista a la actualidad, en la que no ha rehuido casi ningún tema. Muchos asuntos calientes e interesantes llamados a dar respuesta al ambiente optimista que hay en el entorno, el cual intenta englobar el madrileño en un punto entre la euforia y la sensatez.

"Me gusta mucho el club y la idea, y más por lo que ha pasado en los tres meses en que estuve, todo fue muy bien. Hemos creado un ambiente de alegría y esperanza y es algo que queremos mantener. Cuando una afición renueva los carnets a esta velocidad es una alegría, no una responsabilidad. Tenemos que formar parte de esa ilusión de la gente, pero no hay que confundir ilusión con magia. Estamos muy contentos en cualquier caso. El proceso de construcción es lento pero de lo que se trata es de que el proyecto sea bueno, y a mí me lo parece", concluyó el entrenador.

El preparador blanquiazul ha tocado muchos nombres y de manera extensa, como el de Camacho, una de sus bajas más sensibles: "Es insustituible para nosotros, por lo que tendremos que buscar fórmulas. Se nos ha ido el capitán, un líder, y en unas situaciones en las que poco podemos hacer. Sustituir al futbolista se puede, pero a la persona no porque era un líder. No sabes si el que venga se va a adaptar, mas aún como Camacho. Pero el jugador que venga para mÍ será mejor que Camacho".

En ese sentido, confesó que tiene "esperanzas en que pueda venir Javi García", aunque priorizó la llegada de Kuzmanovic: "Lo vi jugar el sábado 20 minutos y con eso me vale para saber cómo está físicamente y qué puede aportar tácticamente. Ahora mismo tenemos dos centrocampistas y necesitamos un tercero. No nos podemos permitir esperar hasta el último momento en el mercado".

Sobre Borja Bastón, mostró su convencimiento en que llenará el vacío dejado por Sandro: "Es un goleador. Con el Sandro que acabó diríamos que cualquier refuerzo no estaría a su altura. Prefiero irme al Sandro que vino y cómo ha ido progresando, y esa esperanza tenemos con Borja Bastón. Un jugador que siempre ha tenido mucha cercanía con el gol. No ha sido fácil traerlo pero es curioso que todos jugadores que hemos traído en situaciones muy especiales han demostrado que no todo es tema salarial. Han querido venir, todos han arriesgado algo por venir y eso significa que han sido buenas incorporaciones".

Sorprendió cuando contó que Jony ha venido "con una diferencia de 6-7 kilos con respecto al primer día del año pasado" y el cambio de actitud que ha tenido en los entrenamientos.

Míchel también confirmó que está tarde empezará a entrenarse Gönen, que Meré y Juan Carlos están a punto de cerrarse pero que siguen pendiente de "flecos" y que "Mikel va a salir". Dejó en manos de Michael Santos su futuro, rebajó la euforia entorno a Deco, respondió a Kameni con elegancia y confirmó que cuenta con En-Nesyri.