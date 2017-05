Quieren mucho más

Cuanto todo apuntaba que la temporada se le haría larguísima al Málaga, el equipo viró 180 grados con un Míchel que capitaneó y supo cómo agarrar el timón del barco. Un giro drástico y contundente que trajo consigo los mejores ratos de fútbol de la temporada en La Rosaleda, una idea visible y un Sandro estratosférico. El Málaga rompía los pronósticos y cambiaba el guión a su antojo. La temporada parece ahora hacerse corta en Martiricos, con jugadores recuperados para la causa y otros más reforzados si cabe.

La inercia de los blanquiazules -hoy amarillos- es ascendente. Hambrientos, sedientos de ese éxito que durante un gran tramo de la temporada se les ha negado. Quieren más. Ahora todo funciona, todo sale. Cada pase, centro o gambeta acaba como se visualizó segundos antes en su cabeza. De las últimas siete jornadas, seis acabaron en excelencia blanquiazul, siendo los últimos cuatro triunfos.

Es una dinámica similar la que arrastra la Real Sociedad, rival esta noche en Anoeta (20:00). Los de Eusebio suman cuatro jornadas también sin perder, aunque la última en el Pizjuán acabó en tablas. Ya lo avisó Míchel en rueda de prensa: "Es el rival más regular con el fútbol colectivo y de ataque". Al igual que el Málaga con Sandro, los donostiarras alcanzan su mejor nivel cuando su estandarte, Vela, volvió a alcanzar su mejor nivel. Éste será uno de los que tendrá que atar en corto la zaga para limitar el peligro. Otra buena prueba para Ricca. Junto al mejicano estará Willian José y Juanmi, el trío acumula siete goles en los últimos seis partidos. Cabe destacar la ausencia de Zurutuza por sanción, motor de los realistas.

Míchel ayer no tenía muy claro cual será el esquema que lanzará en Anoeta ante la baja de Camacho, su "líder". Aunque lleva años siéndolo, con la formación que ha dibujado el madrileño, el mediocentro es irremplazable. Por eso hacía hincapié en rueda de prensa de que no había decidido quién ni cómo le sustituirá, hombre por hombre o cambiar ese 1-4-1-4-1 que tan buen rédito le ha dado. En estas aparece José Rodríguez, posiblemente ante una de sus últimas oportunidades para convencer al entrenador de que puede ser importante en un hipotético segundo curso. La inclusión del alicantino sí podría cambiar el rol de Recio y Fornals aunque no tiene porque suponer un esquema diferente.

La de José Rodríguez no será la única novedad en el once. La ausencia de Ontiveros, ya en la maquinaria del filial para los play off de ascenso a Segunda B, pondrá en liza desde inicio a un Keko que coqueteó con su mejor versión en los últimos campases del Málaga-Celta. Volverá a coincidir de inicio con Jony. Zipi y Zape, esa pareja de estiletes que estaba predestinada a marcar diferencias desde los costados y que aún siguen buscándose a sí mismos.

El que seguro que estará será Sandro. El canario, que ya suma 14 goles esta temporada en LaLiga y promedia un tanto por cada dos partidos, querrá engrosar los datos y acercarse a Aspas, pichichi español con 17 tantos. Al delantero ya se le notó ansioso con el gol ante los vigueses y en Anoeta quiere cambiar el foco mediático que le apunta por su futuro por el de goleador.

El encuentro de Anoeta será otro duelo para afianzar el proyecto, para cimentar más aún el las bases del próximo curso que toman forma, por fin, con Míchel. Otro oportunidad para muchos para ganarse un hueco en el próximo barco, un asiento premium de titularidad. Pese a que no se prevé una revolución en el once, Mikel, Santos o el Chory quieren apurar sus opciones para encandilar al madrileño.