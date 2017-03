Quique Setién, un tipo de entrenador que gusta

El Málaga se centra en reconducir la situación antes de que los problemas puedan ir a más. Nadie quiere pensar en un escenario de luchar por el descenso en las últimas jornadas. Una de las secuelas de esta incierta situación es la afectación a la planificación para la próxima temporada, un problema que conoce de primera mano el director deportivo, Francesc Arnau. Pero toca esperar. También de cara a la elección del próximo entrenador. Aunque desde Las Palmas ya ha trascendido que Quique Setién reúne unas condiciones que gustan por Málaga.

Así lo aseguró ayer As después de varias semanas de runrún con que el cántabro podría manejar ya alguna propuesta dados los problemas para llegar a un acuerdo de renovación con el cuadro insular, y que esa podría ser la del Málaga, un aspecto que este periódico no pudo confirmar ni desmentir de fuentes blanquiazules. Y por si no había mucha confianza en las posibilidades de su continuidad, las declaraciones que efectuó el entrenador amarillo al término del Real Madrid-Las Palmas dieron más pábulo a los peores presagios. "No sé si voy a seguir, últimamente las negociaciones se han alejado", comentó en zona mixta.

Quique Setién sería uno de los entrenadores cuyas características estaría buscando a Arnau de cara a la próxima temporada, siempre y cuando haya un nuevo técnico. El contrato que firmó Marcelo Romero fue de manera indefinida, con clara intención de ver cómo reconocía la situación hasta el 30 de junio y luego analizar las posibilidades.

Se espera, al contrario de lo que ocurrió tras la dimisión de Juande Ramos, que Arnau pueda tener la autonomía de decidir quién ocupa el banquillo el año que viene. El perfil de Setién, desde luego, es uno de los más interesantes hoy en día dentro del mercado español, más aún acabando contrato.