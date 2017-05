Recio: "No quiero que el Madrid celebre la Liga en mi campo"

Desde Barcelona se ha dudado con insistencia sobre la profesionalidad del Málaga, sobre si el equipo de Míchel saldría a ganar con todas las de la ley en una hipotética pelea del Real Madrid por el título en la última jornada, en la que el club blanco visita La Rosaleda. Eso provocó el enfado y la reacción furibunda del jeque semanas atrás.

Este miércoles salió al ruedo Recio y el centrocampista malaguista reiteró que el Málaga saldrá a ganar al Madrid en la última jornada, se juegue o no la Liga el equipo blanco. “Yo no quiero que el Madrid celebre la Liga en mi campo. Quiero que llegue el partido para competir como lo que somos, profesionales con ganas de ganar”, aseveró el canterano malaguista.

"Soy sincero, y me gustaría que se disputara la Liga a la última jornada. Son partidos que no se vuelven a repetir, el equipo contrario se juega ser campeón de Liga, eso es bonito y lo veo de esa manera y mis compañeros también", insistió Recio, que cree que es una idea generalizada en el vestuario: "Hablo por mí y por lo que escucho en el vestuario. Son partidos bonitos que a lo mejor no vamos a vivir nunca más, y preferiría celebrar la última victoria en casa con nuestra afición antes que lo otro".