Rajada de Kameni contra Míchel: "No fue valiente conmigo"

Carlos Kameni se marchó del Málaga para jugar en el Fenerbahce tras cinco temporadas y media en Martiricos. Y, a tenor de sus palabras, lo hace bastante dolido con el entrneador que le bajó el pulgar, Míchel. Apostó el técnico por Roberto y desde la distancia dispara Kameni contr ael técnico madrileño.

En una entrevista en Mundo Deportivo, el camerunés señala a Míchel. "Un día me vino el director deportivo y me dijo que Michel prefería a otro portero y que si seguía en el Málaga no iba a jugar. Me quedé de piedra. Pero lo que más me dolió fue que el míster no se atreviera a decírmelo a la cara", decía el portero africano.

"Tuve una charla con él un mes antes de terminar la Liga y ni tan siquiera me lo mencionó, a pesar de que ya tenía la decisión tomada y yo sabía que me estaban ofreciendo a otros equipos. Teníamos contacto a diario y en ningún momento me insinuó que me buscara una salida", prosiguió Kameni, muy enfadado con el entrenador: "Michel me dijo que el club le iba a proponer una lista de porteros de la que quizá elegiría uno, que el que mandaba era el director deportivo. Pero ya no soy un niño, el que manda es él, el que pide los jugadores es el entrenador. Lo mínimo que podía hacer Michel era dar la cara y hacerme saber su decisión. Y se respeta y se acepta o no. Cada uno tiene sus gustos y sus colores. Si a él no le gustaba mi estilo o mi persona, no pasa nada. Me lo dice a la cara y ya está".

Lamenta Kameni la despedida súbita de la afición del Málaga. "Hay mucha química, mucho respeto, mucho amor. Va a ser difícil meterme en la piel de nuevo jugador del Fenerbahce. No estaré a su lado, pero los aficionados saben que tengo el corazón malagueño. Es una separación muy dolorosa. Seguro que los echaré de menos, y ellos creo que también. No sólo me querían por mis paradas, sino que también existía un sentimiento muy especial por ambas partes fuera del campo", remachó.