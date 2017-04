Ramos y Darío Silva, curioso nexo

Suena raro, pero existe un estrecho vínculo entre Sergio Ramos y Darío Silva en la actualidad. El camero y el uruguayo fueron compañeros en el Sevilla, pero hoy en día siguen en contacto muy cercano. Y es que el ex del Málaga, ahora metido en asuntos de representación, trabaja en la agencia de René Ramos, hermano y representante del madridista. Así lo reveló el internacional en un mano a mano con Jorge Valdano en beIN Sports: "En el primer equipo me fijé mucho en Darío Silva, que a día de hoy es íntimo amigo mío. Mi padre me decía en quien me tenía que fijar para aprender. Darío en su última etapa en el Sevilla me decía 'niño, tú haz lo que yo no hago".