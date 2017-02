Recio: "Puedo presumir de jugar en Primera con el equipo de mi tierra"

José Recio pasó este mediodía por la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda para detallar el acuerdo de ampliación con el Málaga que le mantendrá en la entidad hasta 2021. El medio centro se mostró feliz por continuar en el club de su casa, donde se ha formado y consagrado. En un acto donde se vio arropado por el jeque Abdullah Al-Thani, Francesc Arnau, los consejeros consultivos, su familia e incluso su compañero Camacho, el paleño manifestó sonriente que su "primera opción siempre fue seguir en el Málaga". "Puedo presumir de jugar en el equipo de mi ciudad en Primera, era mi objetivo seguir aquí", confesó.

El acuerdo llega en plena lesión del jugador, que se rompió la cabeza del radio durante la visita al Osasuna. Estaba pendiente de ello y reconoce "contactos" anteriores, puesto que su contrato finalizaba en 2018. Con la renovación, Recio ve mejorado su salario, además de ampliar por tanto tres años su vínculo y mantener en 20 millones de euros su cláusula de rescisión. Por el momento en que se produce, es una muestra de respaldo para un jugador que se manifestó agradecido en todo momento: "Cada vez que he renovado aquí es un sueño cumplido. Esta quizás es especial por el año que llevo con las lesiones, es una alegría inmensa en estos meses duros, los que llevo lesionado, significa mucho para mí y mi familia".

Aunque pasó un año y medio cedido en el Granada, su madurez ha llegado en el primer equipo tras un largo proceso de formación que recordó: “Fueron momentos felices, llegué aquí con 9 años. Hay muchos entrenadores que me han ayudado, de todos he aprendido hasta que llegué al filial. Allí tuve la fortuna de que Manuel Pellegrini me viera en un partido y apostara por mí, siempre estaré agradecido”. Bajo el mando del chileno debutó en Primera División, en un partido de Copa contra el Hércules: "Siempre soñé con debutar, tenía 19 o 20 años. Ahora es mi séptima temporada, afronto esto con mucha más madurez, la que te aporta los partidos en Primera. Mejor que aquí no voy a estar en ningún lado. Ahora toca recuperarme y después devolver sobre el campo la confianza que han depositado en mí".

Apunta alto Recio, que muestra su "ilusión" ante la idea de "hacer una carrera aquí". "Lo estoy cumpliendo y ojalá pueda cumplir este nuevo contrato aquí en el Málaga", destacó feliz el centrocampista.